Unul din trei comercianți afișează incorect reducerile online în perioada Black Friday și Cyber Monday (analiză a Comisiei Europene)

Aproximativ unul din trei comercianți online afișează incorect reducerile în timpul campaniilor de tip Black Friday și Cyber Monday, potrivit unei analize realizate de Comisia Europeană împreună cu autoritățile de protecție a consumatorilor din 23 de state membre, printre care și România, precum și din Islanda și Norvegia.

Verificările, realizate în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel european („sweep”), au vizat 314 comercianți online și au urmărit dacă practicile de reducere a prețurilor respectă legislația UE în materie de protecție a consumatorilor.

Rezultatele arată că 30% dintre comercianți au indicat în mod incorect reducerile, încălcând regulile prevăzute de legislația europeană, potrivit cărora prețul de referință trebuie să fie cel mai scăzut preț practicat în ultimele 30 de zile.

„Black Friday și Cyber Monday oferă oportunități excelente atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Cu toate acestea, o ofertă avantajoasă nu constituie un motiv pentru a încălca regulile. Consumatorii se așteaptă la un tratament echitabil, indiferent dacă fac cumpărături online sau în magazinele fizice. Acțiunea noastră de verificare ar trebui să servească drept memento: întreprinderile care își tratează clienții în mod echitabil au întotdeauna de câștigat”, a subliniat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Analiza a identificat și alte practici problematice care pot influența deciziile de cumpărare:

36% dintre comercianți au adăugat produse opționale în coșul de cumpărături, iar în patru din zece cazuri acest lucru s-a făcut fără consimțământ clar;

34% au afișat comparații de preț, însă în 60% dintre aceste situații nu au explicat clar baza comparației;

18% au utilizat tehnici de presiune, precum mesaje privind stocuri limitate sau contoare de timp, peste jumătate dintre acestea fiind considerate înșelătoare;

10% au recurs la practici de tip „preț incomplet afișat” (drip pricing), prin care costuri suplimentare, precum taxele de livrare sau servicii, sunt adăugate abia în etapele finale ale achiziției.

Potrivit normelor UE, astfel de practici, inclusiv adăugarea de produse fără acordul consumatorului, prezentarea înșelătoare a prețurilor sau ascunderea costurilor suplimentare, sunt ilegale.

În urma acestor constatări, autoritățile naționale de protecție a consumatorilor pot iniția măsuri împotriva comercianților care nu respectă legislația.

Acțiunea face parte din activitatea rețelei „Cooperare pentru Protecția Consumatorului”, care reunește autoritățile naționale responsabile de aplicarea legislației UE în domeniu și care colaborează, sub coordonarea Comisiei Europene, pentru a combate încălcările regulilor pe piața unică.

Obligațiile comercianților privind reducerile de preț sunt stabilite prin Directiva privind indicarea prețurilor, iar practicile comerciale sunt reglementate și de Directiva privind practicile comerciale neloiale.