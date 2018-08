UPDATE: Bilanţul victimelor accidentului de la Genova a ajuns la cel puţin 22 de morţi şi opt răniţi. Comisia Europeană transmite condoleanțe

Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prăbuşit în apropiere de oraşul Genova, a anunţat poliţia italiană. Numărul persoanelor decedate este în creștere, ajungând la 22.

UPDATE 17:50 Mesaje de condoleanțe din partea Comisiei Europene

„Sunt profund întristat de prăbușirea podului din Genova care a dus la pierderea a multe vieți”, transmite președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, într-un comunicat de presă.

În numele Comisiei Europene, îmi exprim cea mai profundă compasiune și sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor care au murit și poporului italian”, transmite președintele executivului european. Juncker le dorește „putere și curaj” celor implicați în operațiunile de salvare”.

UPDATE 16.28. 22 de morţi și opt răniți este cel mai recent bilanţ anunţat de autorităţi

Un prim bilanț indică 11 persoane decedate.

Podul, parte a autostrăzii A10, are o înălţime de aproximativ 100 de metri, potrivit presei italiene, care relatează că mai multe vehicule ar fi afectate de incident.

Potrivit pompierilor, podul Morandi s-a prăbuşit în jurul orei 12.00 (10.00 GMT), iar la faţa locului au fost trimise echipe de intervenţie, potrivit Agerpres.

BREAKING NEWS: A motorway bridge has just collapsed over houses, buildings, and a railway in Genoa, Italy, several victims feared.

(in the pictures you see the bridge before and after the incident) pic.twitter.com/Uu7CQtbyxp

— BNL NEWS (@BreakingNLive) August 14, 2018