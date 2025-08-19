INTERNAȚIONAL
Următoarele 15 zile sunt „cruciale” pentru stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, afirmă Emmanuel Macron
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că următoarele două săptămâni vor fi „cruciale” pentru definirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în urma negocierilor de pace de luni, informează Politico Europe.
„Există o mulțime de lucruri care trebuie făcute în prealabil în ceea ce privește garanțiile de securitate. Următoarele 15 zile sunt absolut cruciale pentru noi pentru a finaliza lucrările cu americanii și a da substanță acestor garanții de securitate”, a declarat Macron într-un interviu acordat postului de televiziune francez LCI din Washington, difuzat marți.
Macron și alți lideri europeni de seamă și-au întrerupt vacanțele de vară pentru a se alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la discuțiile de luni de la Casa Albă, la scurt timp după întâlnirea de vineri dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska.
Într-o serie de interviuri acordate presei franceze și americane, Emmanuel Macron a lăudat decizia președintelui Donald Trump de a oferi Ucrainei, după cum a spus chiar liderul american, o „garanție de securitate foarte bună”.
„Marea schimbare din ultimele zile este că el a recunoscut necesitatea de a garanta securitatea Ucrainei”, a declarat Macron pentru Paris Match.
Ce presupune concret această garanție de securitate nu este încă limpede, însă Macron a declarat pentru LCI că „britanicii, francezii, germanii, turcii și alții sunt pregătiți să desfășoare operațiuni — nu pe linia frontului, nu într-un mod provocator, ci misiuni de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat.”
Marți, Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida o videoconferință a Coaliției celor dispuși, un parteneriat informal al țărilor occidentale care sprijină Ucraina, „pentru a urmări rezultatele întâlnirii de ieri de la Washington și a continua munca începută privind garanția de securitate”, potrivit biroului președintelui francez.
Cu toate acestea, Macron a avertizat împotriva încercării de a obține o victorie rapidă și de a crede pe cuvânt Kremlinul. El a declarat în interviul acordat LCI că Rusia este o „forță destabilizatoare” și un „căpcăun la ușa noastră”.
„Vrem să ne asigurăm că această pace și, prin urmare, acest acord vor permite ucrainienilor să-și recupereze țara și să trăiască în pace, să fie siguri că, după încheierea acordului de pace, vor avea suficientă putere de descurajare pentru a nu mai fi atacați și să fie siguri că europenii vor trăi în pace și siguranță”, a declarat Macron pentru NBC News.
În timp ce Donald Trump insistă pentru o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, dar și pentru o trilaterală cu participarea sa, Emmanuel Macron a propus Geneva ca posibilă gazdă, invocând tradiția orașului ca spațiu neutru pentru negocieri internaționale.
Coaliția de Voință: România va contribui alături de Europa și SUA la garanțiile de securitate pentru Ucraina, asigură Nicușor Dan. Planificatorii militari se vor reuni în SUA, în vreme ce Trump se pune în locul Rusiei și exclude aderarea Ucrainei la NATO
Planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia, în vreme ce Uniunea Europeană își reafirmă „sprijinul său neclintit pentru Ucraina” și determinarea de a menține presiunea asupra Rusiei, acestea fiind concluziile reuniunilor în regim videoconferință la nivelul “Coaliției de Voință” pentru Ucraina și la nivelul Consiliului European care au avut loc după întâlnirea de luni de la Casa Albă între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni. România a fost reprezentată ambele reuniuni online de președintele Nicușor Dan, care a precizat că țara noastră “va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. De la Washington, președintele american Donald Trump a oferit detalii despre garanțiile de securitate, excluzând prezența trupelor americane în Ucraina și aderarea Kievului la NATO a Ucrainei, și menționând un sprijin american pentru forțele britanice, franceze și germane care ar putea fi amplasate în Ucraina.
Biroul premierului britanic a publicat o scurtă declarație după reuniunea „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, co-prezidată de Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron.
Declarația citată de The Guardian a precizat că țările participante au convenit asupra unei reuniuni a echipelor de planificare cu omologii lor americani „în zilele următoare, pentru a consolida planurile de furnizare a unor garanții de securitate solide și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de reasigurare dacă ostilitățile se vor încheia.”
Liderii au discutat, de asemenea, despre „cum s-ar putea exercita presiuni suplimentare – inclusiv prin sancțiuni – asupra lui Putin, până când acesta va demonstra că este dispus să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei sale ilegale”.
Coaliția a reunit peste 30 de lideri internaționali, a precizat Downing Street. Toți participanții la reuniunea “Coaliției voluntarilor” au confirmat că este necesară continuarea sprijinului pentru Ucraina, a afirmat și premierul polonez Donald Tusk.
Reuniunea “Coaliției de Voință” a fost urmată de o întrevedere virtuală a celor 27 de șefi de state sau de guverne din UE, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că UE este unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.
The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.
Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd
— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
„Prioritățile noastre de vârf sunt să oprim uciderile, să avansăm schimbul de prizonieri și să asigurăm întoarcerea miilor de copii răpiți de Rusia. Vom lucra împreună cu Statele Unite pentru garanții de securitate concrete și esențiale. Împreună cu președintele Zelenski și cu SUA, vom pregăti următorii pași pentru a obține o pace justă și durabilă. Trebuie să continuăm să sprijinim poporul ucrainean și să avansăm cu procesul de extindere. Viitorul Ucrainei se află, de asemenea, în prosperitatea și stabilitatea pe care aderarea la UE le poate oferi”, a spus Costa.
Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.
I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.
Our top priorities are to stop the…
— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
Ce poziție a exprimat România prin președintele Nicușor Dan
La rândul său, președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.
„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial”, a subliniat șeful statului după ce desantul politico-diplomatic al liderilor europeni la Casa Albă s-a desfășurat cu o hartă pe fundal care ilustrează conflictul ruso-ucrainean și în care mai apar România și Republica Moldova.
Nicușor Dan a subliniat că coordoonarea transatlantică rămâne principalul atu în descurajarea agresiunii Rusiei, insistând că Moscova „trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”.
Președintele a adăugat că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute și chiar intensificate, dacă nu se avansează către un acord de pace. În același timp, România va continua să sprijine eforturile internaționale pentru întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți.
„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a spus Dan.
În final, președintele a subliniat că o Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii Republicii Moldova.
Trump dă detalii despre garanțiile de securitate și exclude aderarea la NATO a Ucrainei, o țară care a fost văzută ca un tampon între Rusia și restul Europei
De la Washington, președintele american Donald Trump a evaluat întâlnirile pe care le-a avut luni la Casa Albă cu Zelenski și cu liderii europeni, dar și convorbirea telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.
El a declarat într-un interviu telefonic pentru Fox News că speră ca președintele rus Vladimir Putin să facă pași înainte în direcția încheierii războiului din Ucraina, dar a recunoscut că este posibil ca liderul rus să nu dorească să încheie un acord.
Donald Trump a promis că trupele americane nu vor fi prezente pe teritoriul Ucrainei, dar nu a oferit prea multe detalii cu privire la amploarea garanțiilor de securitate oferite de SUA, în contextul eforturilor sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva vecinului său.
„Vă dau asigurarea mea, și eu sunt președinte”, a declarat Trump în emisiunea „Fox & Friends”, când a fost întrebat ce garanții are că nu vor fi trupe americane în țară pentru a o apăra împotriva unei noi invazii rusești.
Liderul de la Casa Albă exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
„Ei nu vor face parte din NATO, dar avem țările europene care vor prelua inițiativa. Franța, Germania și Marea Britanie vor să trimită trupe pe teren. Nu cred că va fi o problemă. Cred că Putin s-a săturat de asta. Vom afla ce va face președintele Putin în următoarele câteva săptămâni”, a conchis Trump, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a propus ca summitul Putin – Zelenski să aibă la Geneva, mai mulți diplomați occidentali au precizat că SUA și Ucraina preferă ca reuniunea să aibă loc la Roma, iar liderul rus a avansat chiar propunerea ca summitul să aibă loc la Moscova, lucru refuzat de liderul ucrainean.
După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.
Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.
Elveția prezintă o cale pentru facilitarea unei posibile întâlniri Zelenski-Putin în Geneva: Putem să îi oferim o „imunitate” temporară lui Putin cu condiția ca aceasta să vină „pentru o conferință de pace”
Elveția și-a arătat deschiderea de a găzdui o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cel rus Vladimir Putin, a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis, informează The Guardian și France 24.
Într-o serie de comentarii pentru radioul public elvețian SRF, Cassis a menționat că țara sa poate găzdui aceste discuții, în pofida mandatului de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin de Curtea Penală Internațională, folosindu-se de rolul său special și de statutul orașului Geneva ca sediu european al ONU.
În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin și a comisarului pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova, ca urmare a responsabilității lor în privința presupuselor crime de război legate de deportarea ilegală a copiilor din zonele ocupate de forțele ruse.
Ca semnatară a Statului de la Roma al Curții Penale Internaționale, Elveția ar trebui, teoretic, să îl aresteze pe Vladimir Putin dacă pășește pe teritoriu elvețian, doar că Ignazio Cassis a sugerat că există o cale pentru a ocoli această obligație, și anume să îi acorde președintelui rus imunitate temporară pentru a facilita negocierile de pace.
Anul trecut, guvernul elvețian a definit „regulile pentru acordarea imunității unei persoane care face obiectul unui mandat internațional de arestare”, condiția fiind ca „această persoană să vină pentru o conferință de pace, nu din motive private”, a explicat ministrul elvețian de Externe.
Președintele francez Emmanuel Macron a propus ca întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc în Europa, mai exact în Elveția, Geneva, evocând neutralitatea istorică a acestei țări.
Într-un interviu acordat canalului LCI în urma reuniunilor care au avut loc luni la Casa Albă, unde mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discuțiile cu președintele american Donald Trump ce au vizat pașii necesari pentru a încheia războiul rus din Ucraina, Emmanuel Macron a arătat că „există o voință colectivă” ca întrevederea dintre Zelenski și Putin să aibă loc în Europa.
„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a reamintit el discuțiile precedente găzduite de Turcia, în urma cărora delegațiile rusă și ucraineană au convenit mai multe schimburi de prizonieri.
Geneva are o tradiție istorică în găzduirea evenimentelor dedicate securității europene și globale, precum summitul din 1955, care a adus împreună lideri din SUA, Franța, Marea Britanie și Uniunea Sovietică pentru sporirea securității mondiale prin detensionarea situației postbelice.
La distanță de trei decenii, în 1985, președintele american Ronald Reagan și liderul sovietic Mihail Gorbaciov s-au întâlnit pentru prima dată, tot în Geneva, pentru a aborda cursa înarmării, moment care a pavat calea pentru semnarea Tratatului privind Forţele Nucleare cu Rază Intermediară de Acţiune (INF).
În 2021, același oraș elvețian a găzduit întâlnirea dintre președintele american de la acea vreme, Joe Biden, și Vladimir Putin.
SUA
Ucraina cere SUA zece sisteme Patriot, care să fie finanțate de Europa (FT)
Ucraina a cerut Statelor Unite zece sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru a-și proteja orașele și infrastructurile critice, în cadrul unui pachet de înarmare finanțat de Europa și evaluat la miliarde de dolari, a relatat marți Financial Times (FT), citat de EFE, preluat de Agerpres.
Potrivit publicației britanice, Kievul și Washingtonul negociază și un acord de 50 miliarde de dolari (42,83 miliarde de euro) pentru producția de drone în parteneriat cu companii ucrainene. Acesta ar urma să completeze înțelegerea de 90 miliarde de dolari convenită de președintele Volodimir Zelenski pentru achiziția de arme din SUA prin intermediul Europei.
Documentul consultat de FT nu precizează în ce măsură acordul privind dronele va fi destinat achizițiilor publice sau investițiilor private, dar arată că Ucraina intenționează să facă o „contraofertă” președintelui american Donald Trump, după ce acesta „a părut să se alinieze cu președintele rus Vladimir Putin” la întâlnirea din Alaska de weekendul trecut.
Totodată, Kievul insistă ca Rusia să fie obligată să plătească compensații integrale pentru distrugerile provocate de război, prin utilizarea activelor suverane ruse înghețate în statele occidentale, estimate la 300 miliarde de dolari. Ucraina subliniază că orice ridicare a sancțiunilor ar trebui făcută doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și „joacă corect”.
