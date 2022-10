Următorul summit NATO va avea loc la Vilnius, pe flancul estic, în 2023 – anunță Jens Stoltenberg, după o convorbire cu președintele Lituaniei

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, au avut vineri o convorbire la telefon consacrată pregătirii următorului summit al Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc anul viitor la Vilnius, capitala Lituaniei.

“Am discutat despre importanța sprijinului nostru pentru Ucraina, care se confruntă cu agresiunea Rusiei și despre preocupările legate de complicitatea Belarusului în acest conflict ilegal“, a scris Stoltenberg, pe Twitter, după discuție.

Good call with President @GitanasNauseda to prepare for next year’s #NATO summit in Vilnius. We discussed the importance of our support to #Ukraine as it faces #Russia ’s aggression & concerns about #Belarus ’s complicity in this illegal conflict.

De cealaltă parte, șeful statului lituanian a informat că discuția cu Stoltenberg a fost una “constructivă”.

“Am subliniat faptul că, în lumina recentelor atacuri rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina, sprijinul nostru militar trebuie să fie intensificat. Sistemele de apărare aeriană pentru Ucraina sunt cruciale“, a spus Nauseda, după ce același lucru a fost exprimat și de Jens Stoltenberg pe parcursul reuniunii miniștrilor apărării din NATO .

Furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei este ”prioritară” pentru statele membre ale NATO, întrucât ucrainenii au ”o nevoie urgentă” de aceste sisteme pentru a face faţă bombardamentelor ruse, a declarat înaltul oficial aliat, miercuri. Joi, Lituania s-a numărat printre cele 15 state semnatare ale unei scrisori de intenție pentru achiziția comună de sisteme de apărare aeriană, o inițiativă a Germaniei la care s-a alăturat și România.

În convorbirea cu Stoltenberg, președintele Lituaniei a subliniat că este importantă și “implementarea eficientă” a deciziilor luate la summitul NATO de la Madrid, când a fost adoptat noul Concept Strategic, document care definește Rusia drept principala amenințare la adresa securității euro-atlantice. Tot la Madrid au fost luate decizii pentru întărirea grupurilor de luptă ale NATO pe flancul estic și ridicarea lor la nivel de brigadă, dacă situația o impune.

Astfel, noi decizii sunt așteptate la summitul aliat de la Vilnius de anul viitor, primul după șapte ani pe flancul estic al NATO, după cel de la Varșovia din 2016 și primul din zona baltică, după cel de la Riga din 2006. Pe agenda summitului ar trebui să figureze și desemnarea unui nou secretar general, după ce mandatul lui Jens Stoltenberg, scadent la 30 septembrie 2022, a fost prelungit cu încă un an din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Constructive call w/@jensstoltenberg today.

Emphasized that in light of recent Russian attacks on civilian infrastructure in Ukraine, our military support must be scaled up.

Air defense systems to 🇺🇦 are crucial.

Important to efficiently implement decisions taken in Madrid. pic.twitter.com/vIGla1eEcb

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 14, 2022