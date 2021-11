Ursula von der Leyen: 100 milioane de vaccinuri anti-COVID, finanțate de statele membre ale UE, vor fi distribuite în Africa

Ca parte a angajamentului său de a împărți cel puțin 500 de milioane de doze de vaccinuri cu țările cu venituri mici și mijlocii inferioare până la jumătatea anului 2022, Team Europe – statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu Norvegia și Islanda – donează 99. 6 milioane de doze de vaccin Johnson & Johnson pentru anul 2021, facilitate printr-un acord negociat de Belgia cu sprijinul Comisiei Europene, primele doze urmând să ajungă în Niger (496.800), Guineea Conakry (496.800), Mauritania (144.000), Republica Centrafricană (302.400), Djibouti (50.400), Nigeria (2.764.800), Togo (633.600) și Republica Congo (230.400), potrivit unui comunicat. Această donație permite COVAX să își accelereze livrările în 2021 și la începutul anului 2022.

Team Europe este unul dintre cei mai puternici și mai dedicați susținători ai accesului echitabil la vaccinuri. Statele membre ale UE s-au angajat să împartă peste 300 de milioane de doze cu țările cu venituri mici și medii inferioare până la sfârșitul anului 2021, iar Comisia Europeană va dona încă 200 de milioane de doze până la jumătatea anului 2022, din care majoritatea sunt destinate COVAX. Comisia Europeană a anunțat, de asemenea, 400 de milioane de euro sub formă de granturi pentru Gavi COVAX Advance Market Commitment (Gavi COVAX AMC) și 600 de milioane de euro sub formă de garanții prin intermediul Băncii Europene de Investiții. În plus, statele membre ale UE au promis peste 2 miliarde EUR pentru Gavi COVAX AMC, ceea ce ridică finanțarea totală a COVAX de către echipa Europei la peste 3 miliarde EUR

Cele 99,6 milioane de doze au fost donate de către:

Austria

Belgia

Croația

Republica Cehă

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Islanda

Irlanda

Italia

Olanda

Norvegia

Portugalia

Republica Slovacă

Slovenia

Spania

Suedia

„Team Europe contribuie la efortul global de solidaritate împotriva COVID-19. Acest lot de aproape 100 de milioane de doze de la Johnson & Johnson, care va fi livrat prin intermediul COVAX, face parte din angajamentul nostru de a împărți cel puțin 500 de milioane de doze de vaccinuri în următoarele luni cu țările cele mai vulnerabile. Primele doze au ajuns în Niger, iar alte doze vor sosi într-o serie de țări în această săptămână. Vom continua să împărțim vaccinuri. În același timp, sprijinim consolidarea capacităților de producție de vaccinuri la nivel mondial, în special în Africa”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Dozele donate de statele membre ale UE sunt produse de rețeaua de producție Johnson & Johnson, iar donațiile sunt facilitate de un acord tripartit semnat de guvernul belgian în numele Team Europe, susținut de Franța, Norvegia, Suedia și Comisia Europeană.

Donațiile prin intermediul COVAX contribuie la creșterea acoperirii vaccinale, asigură că nicio doză nu se irosește și ajută la încheierea fazei acute a pandemiei. Proiectarea și operaționalizarea mecanismului de partajare a dozelor COVAX este susținută de o contribuție de 5 milioane de dolari canadieni din partea Canadei. Livrările COVAX către țări sunt permise de partenerii de livrare UNICEF și Organizația Panamericană a Sănătății (OPS).

Peste 1,3 miliarde de doze au fost deja promise în contul COVAX de către o serie de țări ca răspuns la problemele de aprovizionare pe termen scurt și la apariția unor noi variante. Lucrând cu guvernele donatoare pentru a operaționaliza numărul tot mai mare de promisiuni de distribuire a dozelor, COVAX se așteaptă să vadă mai multe livrări de doze donate în săptămânile și lunile următoare.