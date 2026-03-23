Ursula von der Leyen a ajuns în Australia pentru a semna „un acord de liber schimb istoric”, completând triada comercială, în urma înțelegerilor cu Mercosur și India 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, a ajuns luni în Australia, pentru a semna un „acord de liber schimb istoric” care va va „elimina taxele vamale pentru majoritatea schimburilor comerciale dintre UE și Australia și ar putea crește PIB-ul european cu 4 miliarde de euro până în 2030”.

🇦🇺 Honoured to be welcomed to Australia by the Governor-General, H.E. Sam Mostyn. I’m here to celebrate the long-standing friendship between Europe and Australia, and this is the most perfect start to this visit. pic.twitter.com/0ZX280bS6u — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2026

Într-un articol de opinie publicat în mai multe cotidiane europene, printre care Ouest-France și La Libre, aceasta prezintă avantajele consolidării relațiilor dintre doi parteneri îndepărtați geografic, dar uniți de „același spirit de camaraderie”, care împărtășesc aceleași idealuri, într-o perioadă de instabilitate.

„Australia se află în inima regiunii indo-pacifice, care este pe cale să devină centrul de greutate al economiei mondiale. Această regiune găzduiește aproximativ 60 % din populația mondială și include unele dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Peste 40 % din importurile UE provin din regiunea Indo-Pacific, iar rutele maritime care o traversează constituie pilonul prosperității noastre. Pentru Europa, consolidarea legăturilor cu această regiune reprezintă o necesitate strategică.

A împărtăși prosperitatea înseamnă a împărtăși securitatea. Acesta este principiul fondator al Uniunii Europene și, totodată, ceea ce definește relațiile noastre cu Australia”, subliniază Ursula von der Leyen în articolul de opinie.

Președinta Comisiei Europene reliefează importanța unui acord cu această țară pentru independența strategică, în contextul în care Australia este bogată în materii prime critice.

„Într-o lume marcată de conflicte și de coerciție economică, suveranitatea trece prin reducerea dependenței. Aceasta implică asigurarea faptului că nicio țară nu poate folosi accesul la energie, la semiconductori sau la minerale rare ca mijloc de presiune pentru a ne lua economiile ostatice. Această independență nu poate fi construită într-un vid. Ea se bazează pe parteneriate solide și diversificate cu aliați de încredere.

Împreună, putem crea lanțuri de aprovizionare sigure și responsabile, care să sprijine comunitățile locale respectând în același timp standarde de mediu ridicate”, arată Ursula von der Leyen.

În încheiere, aceasta își exprimă convingerea că „parteneriatele consolidează suveranitatea în loc să o slăbească.”

„Uniunea Europeană se impune ca un partener stabil și de încredere. Ne extindem relațiile la nivel mondial. Numai în primele trei luni ale acestui an, am încheiat acorduri istorice cu Mercosur, India și, acum, Australia – o adevărată <<triadă comercială>>. Împreună, construim o rețea dedicată comerțului deschis și echitabil. Demonstrăm că, într-o lume incertă, unitatea este cea care îi face pe aliații noștri cei mai puternici”, a conchis Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană este al treilea partener comercial bilateral al Australiei și a doua sursă de investiții străine, arată France24.

Ministrul comerțului, Don Farrell, a declarat săptămâna trecută că un acord cu UE ar genera pentru Australia un volum de schimburi comerciale suplimentar de 10 miliarde de dolari australieni (7,1 miliarde de dolari americani) încă din primul an.

„Ei sunt cel mai probabil al doilea partener comercial al nostru, dacă reușim să ducem la bun sfârșit acest acord, și trebuie doar să depășim ultimele câteva obstacole”, a declarat el pentru Sky News Australia.

Acest acord ar urma să vină în continuarea unor parteneriate similare semnate cu Regatul Unit, Canada și, cel mai recent, cu India.

Acordul comercial ar marca o altă victorie pentru UE, după acordurile încheiate în ultimele luni cu India, Mercosur, Elveția și Indonezia.