Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre strategia Europei în materie de competitivitate: „Succesul necesită implicarea tuturor, în special a industriei și a mediului de afaceri”

Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare privind oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, și de comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, într-o declarație privind „dreptul de a fi uitat”, difuzată cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului și cu ocazia împlinirii a cinci ani de când executivul european a adoptat Planului european de combatere a cancerului.

În urmă cu cinci ani, Comisia a lansat Planul european de combatere a cancerului. Printre numeroasele sale realizări, Planul de combatere a cancerului a jucat un rol crucial în acordarea unei priorități ridicate dreptului de a fi uitat.

Acesta a reunit organizațiile din domeniul cancerului, comunitatea medicală și sectorul asigurărilor pentru a purta un dialog privind un cod de conduită referitor la accesul echitabil al pacienților cu cancer la serviciile financiare.

Noua Directivă privind creditul de consum din 2023 a marcat prima integrare a dreptului de a fi uitat în legislația UE, interzicând utilizarea istoricului medical al unei persoane în ceea ce privește cancerul pentru polițele de asigurare legate de contractele de credit de consum după o perioadă maximă, calculată de la sfârșitul tratamentului medical.

Statele membre vor începe să aplice această dispoziție începând cu 20 noiembrie 2026.

„Salutăm faptul că organizațiile care luptă împotriva cancerului și sectorul asigurărilor continuă să se implice în această temă importantă. Din partea noastră, vom analiza cu atenție complexitatea problemei și preocupările legitime atât ale pacienților cu cancer, cât și ale comunității asigurărilor și vom examina opțiunile pentru promovarea drepturilor pacienților cu cancer”, au transmis cei doi comisari.

Ei au evidențiat convingerea fermă că „eforturile comune sunt esențiale pentru a asigura un drept real de a fi uitat”.

„Pe baza activității privind codul de conduită, intenționăm să prezentăm în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare cu privire la oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer”, au dezvăluit Maria Luís Albuquerque și Olivér Várhelyi.

În Uniunea Europeană a anului 2024 au fost diagnosticate aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și s-au înregistrat peste 1,3 milioane de decese cauzate de această boală.

Citiți și: Raport comun OCDE-CE: România investește cel mai puțin din UE pentru îngrijirea pacienților oncologici și are cea mai scăzută participare la programele de screening

La nivel național, estimărilor privind noile cazuri ajung la 95.649, în vreme ce numărul deceselor se ridică la 52.841.

Doar că o astfel de boală, depistată la timp, poate fi tratată cu succes.

Cu această convingere – a prevenției, depistării timpurii, tratării și îngrijirii – Comisia Europeană a lansat în urmă cu cinci ani Planul european de combatere a cancerului.

Citiți și: Comisia Europeană lansează Planul european de combatere a cancerului: Va fi finanțat cu 4 miliarde de euro

Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE

Planul european de luptă împotriva cancerului dispune de o finanțare de 4 miliarde de euro, din care 1,25 de miliarde de euro se vor acorda din bugetul viitorului program „UE pentru sănătate” (EU4Health).

În prezent, Comisia colaborează cu aproape 630 de organizații în cadrul Planului de combatere a cancerului. Împreună cu misiunea UE în domeniul cancerului, planul contribuie, de asemenea, la aprofundarea înțelegerii noastre și la consolidarea cercetării științifice cu privire la factorii care determină cancerul, fie că este vorba de procese biologice, de factori de risc sau de factori determinanți ai sănătății.