Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre „provocările Kremlinului”, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian european: „Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele american, Donald Trump, despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile repetate ale spațiului aerian european și au convenit asupra necesității de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.

„Am avut o discuție bună cu președintele Trump, în marja Adunării Generale a ONU. I-am mulțumit pentru angajamentul său de a contribui la ameliorarea situației copiilor dispăruți din Ucraina. Europa și Statele Unite vor lucra cot la cot pentru a-i aduce înapoi”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă.

Președinta Comisiei Europene a precizat că a discutat cu Donald Trump despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că au convenit asupra necesității de a reduce rapid veniturile Rusiei din sectorul energetic. Ea a explicat că acesta este tocmai obiectivul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Moscovei.

„Întărim presiunea, interzicând importurile de gaz natural lichefiat rusesc pe piețele europene și vizând rafinăriile, comercianții de petrol și rafinăriile din țări terțe. Până în 2027, Europa va fi întors definitiv pagina combustibililor fosili din Rusia”, a adăugat von der Leyen.

De asemenea, cei doi au discutat despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile frecvente în spațiul aerian european.

„Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția. De aceea, Europa își accelerează eforturile de apărare pentru a-și consolida flancul estic. Trebuie să acționeze ca un scut atât pentru Europa, cât și pentru NATO”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Totodată, președinta Comisiei Europene și președintele american au discutat despre situația din Orientul Mijlociu. „Amândoi suntem de acord că suferința civililor trebuie să înceteze. Europa rămâne ferm unită în sprijinul soluției celor două state”, a punctat von der Leyen.

Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.

Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.