COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre „provocările Kremlinului”, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian european: „Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele american, Donald Trump, despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile repetate ale spațiului aerian european și au convenit asupra necesității de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.
„Am avut o discuție bună cu președintele Trump, în marja Adunării Generale a ONU. I-am mulțumit pentru angajamentul său de a contribui la ameliorarea situației copiilor dispăruți din Ucraina. Europa și Statele Unite vor lucra cot la cot pentru a-i aduce înapoi”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă.
Președinta Comisiei Europene a precizat că a discutat cu Donald Trump despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că au convenit asupra necesității de a reduce rapid veniturile Rusiei din sectorul energetic. Ea a explicat că acesta este tocmai obiectivul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Moscovei.
„Întărim presiunea, interzicând importurile de gaz natural lichefiat rusesc pe piețele europene și vizând rafinăriile, comercianții de petrol și rafinăriile din țări terțe. Până în 2027, Europa va fi întors definitiv pagina combustibililor fosili din Rusia”, a adăugat von der Leyen.
De asemenea, cei doi au discutat despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile frecvente în spațiul aerian european.
„Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția. De aceea, Europa își accelerează eforturile de apărare pentru a-și consolida flancul estic. Trebuie să acționeze ca un scut atât pentru Europa, cât și pentru NATO”, a subliniat Ursula von der Leyen.
Totodată, președinta Comisiei Europene și președintele american au discutat despre situația din Orientul Mijlociu. „Amândoi suntem de acord că suferința civililor trebuie să înceteze. Europa rămâne ferm unită în sprijinul soluției celor două state”, a punctat von der Leyen.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei
De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina.
În discursul său, președinta Ursula von der Leyen a menționat că busola UE este „soluția celor două state”, care în acest moment este „subminată”: „Suntem cu toții de acord că tragedia din Gaza trebuie să înceteze imediat. Și ostaticii trebuie eliberați. Dar încetarea războiului ar putea să nu fie suficientă, dacă nu există o cale către pace. Dacă perspectiva celor două state nu mai este viabilă. Și, în acest moment, soluția celor două state este subminată. Acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că singurul plan de pace realist se bazează pe două state. Cu un Israel sigur, un stat palestinian viabil și eliminarea flagelului Hamas.”
We will set up a Palestine Donor Group.
Because any future Palestinian State must be viable also from an economic point of view.
And we Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza’s reconstruction.
Gaza must be rebuilt. pic.twitter.com/goUHOQQs3r
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025
Aceasta a mai subliniatat că de la începutul acestui război, Europa a fost salvarea Autorității Palestiniene, dar susține că ajutorul trebuie consolidat: „Am pus la punct un pachet financiar fără precedent, în valoare de 1,6 miliarde de euro. Dar, întrucât însăși supraviețuirea Autorității Palestiniene este în joc, trebuie să facem cu toții mai mult.”
Astfel, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina: „Orice viitor stat palestinian trebuie să fie viabil și din punct de vedere economic. Iar acest lucru poate fi realizat numai cu sprijinul vecinilor palestinienilor. Noi, europenii, vom crea un instrument special pentru reconstrucția Gazei, în coordonare cu eforturile altor donatori. Gaza trebuie reconstruită. Economia palestiniană trebuie relansată. Și vă invit pe toți să vă alăturați eforturilor pentru a face acest lucru posibil.”
Reamintim că președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.
COMISIA EUROPEANA
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina, potrivit BTA, preluat de Agerpres.
Reuniunea urmărește să ofere o continuare concretă vizitei efectuate la începutul lunii septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate la frontierele estice ale Uniunii Europene. Necesitatea unui sistem comun anti-drone a devenit mai urgentă după incidentele recente semnalate în Polonia și România.
„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacități au și care sunt nevoile lor. În urma acestei discuții, vom decide împreună cu statele membre și Ucraina cu privire la următorii pași potențiali”, a declarat Regnier.
Potrivit acestuia, reuniunea va avea un caracter politic, iar la discuții ar putea participa inclusiv miniștri. Comisia va asculta pozițiile țărilor implicate și va evalua modalitățile prin care ar putea sprijini inițiativa înainte de stabilirea etapelor următoare.
COMISIA EUROPEANA
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod semnificativ exporturile rutiere, aducând beneficii ambelor economii, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„Suntem foarte încântați să prelungim acordul privind transportul rutier cu Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Moldova. Prelungirea acordului este o dovadă tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Moldova și a integrării constante a economiilor noastre” , a transmis comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.
Acordul cu Republica Moldova a fost încheiat pentru prima dată în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și piețele de export din estul Ucrainei, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, acordând drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, acordul sprijină integrarea mai profundă a pieței moldovene în UE.
De asemenea, acesta a consolidat coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară importantă de tranzit pentru exporturile și importurile ucrainene.
Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57 % în volum și cu 41 % în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de acord). UE a beneficiat, de asemenea, în mare măsură de pe urma acordului: exporturile rutiere ale UE către Moldova au crescut cu 49 % în valoare și cu 36 % în volum în aceeași perioadă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz
De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Eurodeputatul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol
OCDE-Roadmaps to New Nuclear 2025: România își reafirmă angajamentul de a dezvolta proiecte pe energie nucleară, dar insistă pentru o finanțare mai clară
Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
„Zidul european al dronelor” poate fi gata în 12 luni, afirmă comisarul pentru apărare Andrius Kubilius: „Ducem lipsă de capacități pentru detectarea dronelor”
UE lansează Parteneriatul ”One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene, în valoare de 253 mil euro
Prima ediție a Caravanei Smart City România: ICI București a prezentat perspectivele și direcțiile de dezvoltare pentru digitalizarea administrației publice
Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”