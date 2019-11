Ursula von der Leyen a subliniat, la Paris, dorința ca UE să investească cu 30% mai mulți bani pentru consolidarea rolului său ca actor global

Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dorește ca Uniunea Europeană să investească cu 30% mai mulți bani pentru îndeplinirea obiectivelor de politică externă care să contribuie la consolidarea rolului Uniunii ca actor global, relatează POLITICO.

,,În următorul buget pe termen lung, îmi doresc ca Europa să cheltuie cu 30% mai mult pe acțiune externă decât o face astăzi. Și vreau să cheltuim mai eficace și mai strategic”, a spus viitorul președinte al Comisiei Europene, în cadrul Forumului de Pace de la Paris, potrivit unei postări pe Twitter.

In the next long-term budget,

I want Europe to spend 30% more on external action than we do today.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 12, 2019