Ursula von der Leyen a vorbit cu Maia Sandu înaintea summitului UE, anunțând o vizită la Chișinău: UE va fi în continuare alături de R. Moldova

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut joi seară, în ajunul reuniunii de urgență a Consiliului European, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunțând că va efectua o vizită la Chișinău în luna martie.

“UE va continua să fie alături de Republica Moldova în timp ce aceasta face față provocărilor economice și, în prezent, consecințelor invaziei rusești în Ucraina. Aștept cu nerăbdare vizita mea în Republica Moldova în luna martie”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

Spoke to President @sandumaiamd in the run-up to this evening’s EUCO.

The EU will continue to stand by Moldova as it tackles economic challenges and now the consequences of the Russian invasion of Ukraine.

I look forward to my visit to Moldova in March.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022