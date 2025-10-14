Ursula von der Leyen afirmă că s-au înregistrat progrese importante în Muntenegru: „Dacă țara va continua pe această cale, aderarea la UE este cu adevărat la îndemână”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în deschiderea conferinței „Creștere inteligentă, viitor verde: accelerarea investițiilor în Muntenegru”, subliniind că s-au înregistrat progrese importante în multe domenii, de exemplu în modernizarea sistemelor judiciare. Ea a precizat că, dacă Muntenegru va continua pe această cale, cu aceeași viteză și determinare, obiectivul aderării la UE „este cu adevărat la îndemână”.

„Muntenegru este o țară cu un potențial incredibil. Vă aflați în inima continentului nostru, la intersecția dintre Europa Centrală și Europa de Sud, între Est și Vest. Aveți o populație tânără și dinamică. Ați adoptat euro și v-ați alăturat acum zonei unice de plăți în euro. Dar investițiile nu se ridică încă la nivelul potențialului țării. Și mă refer în special la investițiile europene. Nu ar trebui să așteptăm aderarea pentru a investi în Muntenegru. Nu ar trebui să pierdem oportunitățile care există deja”, a declarat von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen a precizat că a făcut din atragerea mai multor investiții europene în Balcanii de Vest o prioritate, chiar înainte de aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană.

Ea a subliniat că economia Muntenegrului se diversifică tot mai mult, extinzându-se în noi domenii. Ca exemplu, în sectorul energiei curate, țara va găzdui ferme solare plutitoare, proiecte de energie eoliană de altitudine și prima facilitate de stocare a energiei prin baterii din Muntenegru, demonstrând astfel angajamentul pentru inovație și dezvoltare durabilă.

No need to wait for accession to invest in Montenegro. The opportunities are right here, right now. Montenegro is a great place to do business. Today we’re launching 14 🇪🇺🇲🇪 projects that show just this ↓ https://t.co/L3Cn8qmrwh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2025

„În transporturi, portul Bar va fi prima facilitate „Zero Carbon” de pe coasta Adriaticii. Iar în tehnologie, primul campus de inovație din Muntenegru poate crea mii de locuri de muncă. Aceste proiecte reunesc investitori din Muntenegru și din întreaga Europă, cu sprijin puternic din partea noastră. Ele contribuie la păstrarea talentelor tinere în țară, vor încuraja diaspora să revină acasă și reprezintă investiții de milioane de euro în tehnologii de vârf. Ele sunt dovada a ceea ce se poate realiza atunci când afacerile europene și cele din Muntenegru lucrează împreună”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a precizat că aceste investiții reprezintă, de asemenea, un vot de încredere în agenda ambițioasă de reforme a guvernului.

„Au fost înregistrate progrese importante în multe domenii, cum ar fi modernizarea sistemului judiciar. Mai multe legi importante au fost adoptate înainte de vară, inclusiv reforme semnificative în domeniul electoral și al finanțării politice. Însă lunile și anii care urmează vor fi și mai decisivi. Dacă Muntenegru va continua pe acest drum, obiectivul de a adera la Uniunea noastră este cu adevărat la îndemână. Acum este momentul să avansăm cu viteză maximă, cu reforme privind statul de drept și transparența achizițiilor publice. Acest lucru va transmite și un semnal clar: Muntenegru este serios în afaceri și este un loc excelent pentru a face afaceri”, a detaliat Ursula von der Leyen.

În final, Președinta Comisiei Europene le-a transmis un mesaj investitorilor prezenți la conferința: „Nu amânați. Acum este momentul potrivit pentru investiții. Există oportunități incredibile aici. Și un potențial enorm. Să ne asigurăm că atât întreprinderile europene, cât și cele din Muntenegru vor beneficia de acestea.”