Ursula von der Leyen afirmă că s-au înregistrat progrese importante în Muntenegru: „Dacă țara va continua pe această cale, aderarea la UE este cu adevărat la îndemână”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în deschiderea conferinței „Creștere inteligentă, viitor verde: accelerarea investițiilor în Muntenegru”, subliniind că s-au înregistrat progrese importante în multe domenii, de exemplu în modernizarea sistemelor judiciare. Ea a precizat că, dacă Muntenegru va continua pe această cale, cu aceeași viteză și determinare, obiectivul aderării la UE „este cu adevărat la îndemână”.
„Muntenegru este o țară cu un potențial incredibil. Vă aflați în inima continentului nostru, la intersecția dintre Europa Centrală și Europa de Sud, între Est și Vest. Aveți o populație tânără și dinamică. Ați adoptat euro și v-ați alăturat acum zonei unice de plăți în euro. Dar investițiile nu se ridică încă la nivelul potențialului țării. Și mă refer în special la investițiile europene. Nu ar trebui să așteptăm aderarea pentru a investi în Muntenegru. Nu ar trebui să pierdem oportunitățile care există deja”, a declarat von der Leyen.
De asemenea, Ursula von der Leyen a precizat că a făcut din atragerea mai multor investiții europene în Balcanii de Vest o prioritate, chiar înainte de aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană.
Ea a subliniat că economia Muntenegrului se diversifică tot mai mult, extinzându-se în noi domenii. Ca exemplu, în sectorul energiei curate, țara va găzdui ferme solare plutitoare, proiecte de energie eoliană de altitudine și prima facilitate de stocare a energiei prin baterii din Muntenegru, demonstrând astfel angajamentul pentru inovație și dezvoltare durabilă.
No need to wait for accession to invest in Montenegro.
The opportunities are right here, right now.
Montenegro is a great place to do business.
Today we’re launching 14 🇪🇺🇲🇪 projects that show just this ↓ https://t.co/L3Cn8qmrwh
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2025
„În transporturi, portul Bar va fi prima facilitate „Zero Carbon” de pe coasta Adriaticii. Iar în tehnologie, primul campus de inovație din Muntenegru poate crea mii de locuri de muncă. Aceste proiecte reunesc investitori din Muntenegru și din întreaga Europă, cu sprijin puternic din partea noastră. Ele contribuie la păstrarea talentelor tinere în țară, vor încuraja diaspora să revină acasă și reprezintă investiții de milioane de euro în tehnologii de vârf. Ele sunt dovada a ceea ce se poate realiza atunci când afacerile europene și cele din Muntenegru lucrează împreună”, a adăugat Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene a precizat că aceste investiții reprezintă, de asemenea, un vot de încredere în agenda ambițioasă de reforme a guvernului.
„Au fost înregistrate progrese importante în multe domenii, cum ar fi modernizarea sistemului judiciar. Mai multe legi importante au fost adoptate înainte de vară, inclusiv reforme semnificative în domeniul electoral și al finanțării politice. Însă lunile și anii care urmează vor fi și mai decisivi. Dacă Muntenegru va continua pe acest drum, obiectivul de a adera la Uniunea noastră este cu adevărat la îndemână. Acum este momentul să avansăm cu viteză maximă, cu reforme privind statul de drept și transparența achizițiilor publice. Acest lucru va transmite și un semnal clar: Muntenegru este serios în afaceri și este un loc excelent pentru a face afaceri”, a detaliat Ursula von der Leyen.
În final, Președinta Comisiei Europene le-a transmis un mesaj investitorilor prezenți la conferința: „Nu amânați. Acum este momentul potrivit pentru investiții. Există oportunități incredibile aici. Și un potențial enorm. Să ne asigurăm că atât întreprinderile europene, cât și cele din Muntenegru vor beneficia de acestea.”
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Raffaele Fitto îi asigură pe reprezentanții regiunilor și orașelor că „joacă în aceeași echipă”: Împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent
Politica de coeziune aduce Europa mai aproape de regiuni și de cetățenii săi, a subliniat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.
„Motto-ul ediției din acest an este <<Să modelăm viitorul, împreună>>. Cuvântul cheie este <<împreună>>. Când am vizitat pentru prima dată Comitetul Regiunilor, imediat după numirea mea în funcția de vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme, președintele Tutto mi-a dăruit un tricou de fotbal al echipei Coeziune, pe care era scris numele meu. Continuăm să jucăm în aceeași echipă – iar miile de oameni, reprezentanți ai orașelor și regiunilor europene, prezenți în această săptămână și în fiecare zi în cadrul activității noastre comune, discuțiile pe care le vom purta și premiile pe care le vom acorda sunt dovada acestui lucru. Așadar, împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent”, a îndemnat Fitto.
🇪🇺 Abbiamo dato il via a #Bruxelles alla Settimana delle Regioni e delle Città.
🌍 Migliaia di rappresentanti dei territori europei si incontrano in questi giorni per discutere delle sfide comuni e di come utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
🇬🇧 We kicked off the… pic.twitter.com/zcvFE1UNHf
— Raffaele Fitto (@RaffaeleFitto) October 13, 2025
Acesta a prezentat trei teme pe care le consideră importante: „Coeziune și creștere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: valorificarea potențialului fiecărei regiuni” și „Orașele care construiesc viitorul”.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a amintit de eforturile depuse pentru a moderniza politica de coeziune, în cadrul procesului de revizuire la jumătatea etapei de implementarea a cadrului financiar multianual 2021-2027.
El a evidențiat că regiunile pot investi acum fonduri de coeziune în 5 priorități cheie: competitivitate, apărare, gestionarea apelor, tranziție energetică și locuințe.
„Realizările regiunilor Europei reprezintă un punct de plecare pentru viitor, ajutându-ne să pregătim terenul pentru a consolida viitorul Europei”, a subliniat Raffaele Fitto.
Referindu-se la cea de-a doua temă, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a arătat că va fi abordată chestiunea sinergiei între diferite politici pentru a identifica factorii care îi determină pe oameni să aleagă să rămână sau să plece.
„Oportunități de angajare, acces la servicii medicale, îngrijire a copiilor, educație, mobilitate durabilă, locuințe la prețuri accesibile. Trebuie să lucrăm la toate aceste aspecte, cu o abordare integrată, pentru a valorifica cu adevărat potențialul fiecărei regiuni și a garanta dreptul de a rămâne”, a continuat Fitto.
Oficialul Comisiei Europene a mai pus accentul pe importanța politicii urbane, pe care a descris-o drept „esențială pentru creșterea și competitivitatea Europei”.
Orașele se află în prima linie în ceea ce privește răspunsul la nevoile cetățenilor și sunt locurile cele mai capabile să creeze oportunități de dezvoltare personală și profesională. Orașe foarte diferite se confruntă cu provocări foarte similare: mobilitate durabilă, acces la servicii publice și locuințe la prețuri accesibile”, a conchis Raffaele Fitto.
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis luni, la Tirana, Forumul de Investiții UE–Balcanii de Vest, anunțând noi proiecte și direcții strategice de investiții în trei domenii cheie: inteligență artificială, energie curată și lanțuri industriale de aprovizionare.
Von der Leyen a subliniat că Balcanii de Vest sunt „ferm pe drumul către Uniunea Europeană”, iar procesul de integrare economică este deja vizibil în viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor din regiune.
„Uniunea Europeană a deschis sectoare întregi ale economiei sale pentru afacerile din Balcanii de Vest. Scopul nostru este ca PIB-ul regional să se dubleze în următorul deceniu. Mesajul meu pentru investitori este simplu: nu ratați această oportunitate. Timpul de a investi în Balcanii de Vest este acum”, a declarat ea.
Potrivit președintei Comisiei, în cadrul forumului sunt semnate zece contracte de afaceri majore, iar alte 24 de investiții potențiale vor fi discutate marți, cu o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de euro. „Dacă alegeți Balcanii de Vest, alegeți Europa”, a spus von der Leyen.
Președinta Comisiei a anunțat că Uniunea Europeană va deschide „fabricile de inteligență artificială” (AI Factories) pentru țările din Balcanii de Vest.
„Vom începe cu două centre în Macedonia de Nord și Serbia, iar întreaga regiune va fi conectată printr-o infrastructură digitală de mare viteză. Asta înseamnă că firmele de aici vor putea accesa capacitatea de calcul a Europei chiar din regiune. Vreau ca viitorul inteligenței artificiale să fie creat în Europa — și vreau ca Balcanii de Vest să fie în centrul acestui proces”, a spus Ursula von der Leyen.
Ea a amintit că Europa a trecut, în doar un deceniu, de la un singur supercomputer în topul mondial la patru, datorită efortului comun al statelor membre. „Folosim aceste supercomputere pentru a dezvolta soluții IA europene și pentru a permite start-up-urilor să-și antreneze modelele aici, acasă”, a explicat președinta CE.
Von der Leyen a afirmat că investițiile în energie verde sunt esențiale atât pentru planetă, cât și pentru competitivitatea economică a Europei.
„Toată lumea își amintește șocul facturilor la energie din timpul crizei declanșate de invazia Rusiei în Ucraina. Știm ce face prețurile să crească — dependența de combustibilii fosili importați. Și știm ce le scade: trebuie să producem mai multă energie curată aici, acasă”, a spus ea.
Șefa CE a precizat că, prin proiectele semnate luni, țările din Balcanii de Vest vor deveni centre de producție, stocare și distribuție a energiei curate pentru întreaga Europă.
„Voi construiți o nouă coloană vertebrală energetică — nu doar pentru Balcanii de Vest, ci pentru întreaga Europă”, a subliniat von der Leyen.
Cea de-a treia direcție vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare industriale europene.
„Ultimii ani ne-au arătat că nicio industrie nu trebuie să depindă de un singur furnizor. Este vital să construim lanțuri de aprovizionare mai reziliente — și, ori de câte ori este posibil, acest proces trebuie să înceapă aici, în Europa”, a explicat președinta Comisiei.
Printre proiectele discutate se numără producția de baterii pentru industria auto, ingrediente farmaceutice active, reciclarea textilelor și furaje pentru industria agroalimentară.
„Aceste investiții creează locuri de muncă și valoare adăugată în regiune, dar fac și restul Europei mai competitiv și mai sigur. Sub Planul de Creștere pentru Balcanii de Vest, construim o „Autostradă a Pieței Unice”, care va lega industriile locale de lanțurile europene”, a explicat von der Leyen.
În final, președinta CE a subliniat că integrarea economică trebuie să pregătească terenul pentru integrarea politică deplină:
„La fiecare pas pe care Balcanii de Vest îl fac către Uniunea noastră, apar noi oportunități. Viitorul vostru este în Uniunea Europeană. Și este responsabilitatea noastră comună să facem acest viitor realitate.”
Comisarul european Olivér Várhelyi i-a transmis Ursulei von der Leyen că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale Ungariei de a recruta spioni la Bruxelles
Comisarul european pentru sănătate Olivér Várhelyi i-a declarat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului premierului ungar Viktor Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, relatează Politico Europe.
Várhelyi s-a întâlnit cu von der Leyen duminică, a declarat purtătorul de cuvânt, la câteva zile după ce mai multe publicații au relatat că un oficial al serviciilor secrete ungare, deghizat în diplomat, ar fi încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni în perioada în care Várhelyi era trimisul Ungariei la Bruxelles.
Joia trecută, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de lucru pentru a investiga aceste acuzații.
În comentarii pentru Brussels Playbook, președinta Renew Europe, Valerie Hayer, a declarat că von der Leyen are „atât responsabilitatea, cât și puterea de a acționa” în legătură cu relatările despre Várhelyi, care este acum comisar european pentru sănătate.
„Încă de la început, Renew Europe a avertizat împotriva nominalizării domnului Várhelyi și a legăturilor sale strânse cu guvernul lui Viktor Orbán. Istoricul său a demonstrat în mod constant loialitate față de interesele pro-Orbán, nu față de interesele europene”, a declarat Hayer.
„Ultimele descoperiri nu fac decât să adâncească îngrijorările… Aceste acuzații sunt extrem de grave și trebuie investigate în întregime”, a adăugat Hayer.
Cristiano Sebastiani, președintele sindicatului Renouveau & Démocratie din cadrul Comisiei, a declarat că, deși Várhelyi ar trebui să fie prezumat nevinovat, conducerea instituției are responsabilitatea de a investiga acuzațiile „în mod corespunzător și rapid” pentru a elimina orice suspiciune „cât mai curând posibil”, având în vedere riscul de afectare a reputației. „Nu putem avea acest tip de suspiciuni”, a spus Sebastiani.
Cabinetul lui Várhelyi nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.
