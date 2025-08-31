Ursula von der Leyen, alături de premierul Donald Tusk în Polonia: Frontierele Europei, o responsabilitate comună 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în Polonia, a subliniat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru Polonia, aflată în „prima linie” în fața ameințărilor de securitate și a atacurilor hibride venite dinspre est.

Von der Leyen a anunțat că noul buget multianual al UE prevede triplarea investițiilor în gestionarea migrației și a frontierelor, cu alocări suplimentare pentru statele care au graniță directă cu Rusia și Belarus: „Frontierele Poloniei sunt frontierele Europei, iar apărarea lor este o responsabilitate comună”, a subliniat aceasta.

Totodată, Comisia Europeană propune o creștere de zece ori a finanțării pentru mobilitatea militară și o majorare de cinci ori a investițiilor în apărare. Un element central îl reprezintă regulamentul SAFE, prin care UE a mobilizat 150 de miliarde de euro pentru achiziții comune de armament: „Polonia va fi principalul beneficiar al acestui instrument”, a precizat înaltul oficial european.

📍 At the border between Poland and Belarus. Poland is facing hybrid attacks from across the border. We stand in solidarity with our Member State. In our new EU budget, we have proposed to triple border management funding. We are all responsible for Europe’s external borders pic.twitter.com/gdoWTmr3NW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Șefa Comisiei Europene a reiterat că securitatea Ucrainei rămâne prioritară pentru UE. Fondurile alocate prin SAFE pot fi utlizate și pentru sprijinirea industriei de apărare ucrainene: „Prima linie de apărare este o armată ucraineană puternică, pe care o compar cu un porc spinos de oțel imposibil de înghițit pentru invadatori.”

Astfel, în următoarele săptămâni, Executivul European va prezenta o foaie de parcurs pentru investițiile suplimentare în apărare, cu obiective clare până în 2030, care va fi discutată la Consiliul European din octombrie: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență. Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. El poate fi descurajat doar printr-o forță credibilă”, a avertizat președinta Ursula von der Leyen.”

Nu în ultimul rând, Ursula von der Leyen a mulțumit premierului Donald Tusk pentru „leadershipul curajos” și pentru contribuția la consolidarea securității europene: „Protejând granița poloneză, protejați întreaga Uniune Europeană și lumea democratică”, a încheiat oficialul european.