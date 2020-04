Ursula von der Leyen amenință Ungaria cu sancțiuni, dacă se vor adopta restricții excesive de către Guvernul de la Budapesta

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, transmite un mesaj cu ocazia Paștelui catolic, iar în numele Legislativului, gândurile sale sunt cu cei care și-au pierdut penrsoanele dragi din cauza pandemiei de COVID-19.

”De acest Paște, gândurile mele și ale Parlamentului European sunt cu cei care și-au pierdut persoanele dragi, care suferă, care sunt despărțiți de familiile lor”, a scris David Sassoli pe contul său de Twitter.

De asemenea, înaltul oficial le mulțumește tuturor care au grijă de sănătatea cetățenilor europeni și care nu au uitat de Europa și au grijă și de ea: ”Mulțumirile mele se adresează tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății și tuturor care lucrează în sectoare esențiale, care lucrează în această vacanță pentru a salva vieți și pentru a ajuta Europa să meargă mai departe.”

This Easter, my thoughts and the @Europarl_EN‘s are with those who have lost loved ones, who are suffering, who are separated from their families. My thanks goes to all health professionals and essential workers, who are working this holiday to save lives and keep Europe going.

— David Sassoli (@EP_President) April 12, 2020