Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur: „Europa devine mai puternică și mai independentă”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri că Executivul european va trece la aplicarea provizorie a Acordului comercial UE-Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au devenit primele state din blocul sud-american care au ratificat acordul.
„Ieri, Argentina și Uruguay au devenit primele țări care au ratificat Acordul UE-Mercosur. Brazilia și Paraguay sunt așteptate să urmeze în curând. Și aceasta este o veste foarte bună. Pentru că arată încrederea și dorința partenerilor noștri de a duce relația noastră mai departe și de a face ca acest acord de referință să funcționeze”, a subliniat von der Leyen.
Ursula von der Leyen a subliniat că Acordul UE-Mercosur creează o piață de aproximativ 720 de milioane de consumatori, deschizând oportunități semnificative pentru companiile europene. În opinia sa, acordul va reduce tarife în valoare de miliarde de euro, va facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii la piețe extinse și va oferi Europei un avantaj strategic într-un context global marcat de competiție intensă și volatilitate.
„În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul începând cu prima ratificare de către o țară din Mercosur. Am spus și înainte: când ei sunt pregătiți, noi suntem pregătiți. Prin urmare, în ultimele săptămâni, am discutat intens acest aspect cu statele membre și cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a adăugat Ursula von der Leyen.
„În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat definitiv numai după ce Parlamentul European și-a dat acordul. Prin urmare, Comisia va continua să colaboreze strâns cu toate instituțiile UE, statele membre și părțile interesate pentru a asigura un proces transparent și fără probleme”, a spus aceasta.
În final, Ursula von der Leyen a subliniat că Mercosur este unul dintre cele mai importante acorduri comerciale ale primei jumătăți a acestui secol, descriindu-l drept o platformă pentru un angajament politic aprofundat cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune asupra unei lumi bazate pe deschidere, cooperare și reguli clare, în care comerțul liber generează beneficii reciproce.
„Mercosur întruchipează spiritul în care Europa acționează pe scena globală. Europa devine mai puternică și mai independentă. Companiile noastre, lucrătorii noștri și cetățenii noștri vor culege beneficiile – și ar trebui să le culeagă cât mai curând posibil. Este vorba despre reziliență. Este vorba despre creștere și despre Europa care își modelează propriul viitor”, a conchis președinta Comisiei Europene.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat situația din Iran drept „periculoasă”, după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri împotriva Teheranului, în timp ce alți lideri europeni au făcut apel la reținere pentru a evita escaladarea conflictului.
„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase. Regimul iranian a ucis mii de oameni. Programele sale balistice și nucleare, precum și sprijinul acordat grupărilor teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale. Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni ferme împotriva Iranului și a susținut soluții diplomatice, inclusiv în ceea ce privește dosarul nuclear”, a scris Kallas, pe X.
Kaja Kallas a discutat cu ministrul israelian de externe, Gideon Saar, precum și cu alți miniștri din regiune. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice menite să prevină o nouă escaladare a situației.
„Protejarea civililor și respectarea dreptului internațional umanitar reprezintă o prioritate. Rețeaua noastră consulară este pe deplin mobilizată pentru a facilita plecările cetățenilor UE. Personalul neesențial al Uniunii este retras din regiune. Misiunea noastră navală Aspides rămâne în stare de alertă ridicată în Marea Roșie și este pregătită să contribuie la menținerea deschisă a coridorului maritim”, a conchis Kallas.
De asemenea, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că loviturile din Iran „nu trebuie să conducă la o spirală a escaladării care ar putea amenința Orientul Mijlociu, Europa și alte regiuni ale lumii”. Într-o postare pe platforma X, aceasta a calificat contraatacurile Teheranului asupra bazelor americane din statele din Golful Persic drept „inacceptabile și nejustificabile”, relatează Politico Europe.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile statului sunt în alertă, în urma conflictului izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții de repatriere, „în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor”.
„Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând, pe de o parte, să fie informați cu privire la ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a spus Bolojan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Consiliul Județean Giurgiu, potrivit Agerpres.
Întrebat despre situația angajaților ambasadelor, prim-ministrul a spus că aceștia „sunt în regulă, la posturi” și le-a mulțumit că își fac datoria.
„Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru”, a afirmat Bolojan.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă
În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din regiune, a transmis sâmbătă ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
„Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE. Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.
De asemenea, Oana Țoiu, a anunțat că, în contextul deteriorării situației de securitate, autoritățile au decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie. Totodată, aceasta a precizat că a fost reluată recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel.
Potrivit MAE, cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:
- să respecte instrucțiunile autorităților locale;
- să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;
- să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;
- să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.
„În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale. Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență. De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației Călătoreşte informat”, a adăugat Oana Țoiu.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
