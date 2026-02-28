Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur: „Europa devine mai puternică și mai independentă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri că Executivul european va trece la aplicarea provizorie a Acordului comercial UE-Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au devenit primele state din blocul sud-american care au ratificat acordul.

„Ieri, Argentina și Uruguay au devenit primele țări care au ratificat Acordul UE-Mercosur. Brazilia și Paraguay sunt așteptate să urmeze în curând. Și aceasta este o veste foarte bună. Pentru că arată încrederea și dorința partenerilor noștri de a duce relația noastră mai departe și de a face ca acest acord de referință să funcționeze”, a subliniat von der Leyen.

Ursula von der Leyen a subliniat că Acordul UE-Mercosur creează o piață de aproximativ 720 de milioane de consumatori, deschizând oportunități semnificative pentru companiile europene. În opinia sa, acordul va reduce tarife în valoare de miliarde de euro, va facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii la piețe extinse și va oferi Europei un avantaj strategic într-un context global marcat de competiție intensă și volatilitate.

„În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul începând cu prima ratificare de către o țară din Mercosur. Am spus și înainte: când ei sunt pregătiți, noi suntem pregătiți. Prin urmare, în ultimele săptămâni, am discutat intens acest aspect cu statele membre și cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a explicat că „aplicarea provizorie” este, prin natura sa, temporară, aspect care reiese chiar din denumirea procedurii.

„În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat definitiv numai după ce Parlamentul European și-a dat acordul. Prin urmare, Comisia va continua să colaboreze strâns cu toate instituțiile UE, statele membre și părțile interesate pentru a asigura un proces transparent și fără probleme”, a spus aceasta.

În final, Ursula von der Leyen a subliniat că Mercosur este unul dintre cele mai importante acorduri comerciale ale primei jumătăți a acestui secol, descriindu-l drept o platformă pentru un angajament politic aprofundat cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune asupra unei lumi bazate pe deschidere, cooperare și reguli clare, în care comerțul liber generează beneficii reciproce.

„Mercosur întruchipează spiritul în care Europa acționează pe scena globală. Europa devine mai puternică și mai independentă. Companiile noastre, lucrătorii noștri și cetățenii noștri vor culege beneficiile – și ar trebui să le culeagă cât mai curând posibil. Este vorba despre reziliență. Este vorba despre creștere și despre Europa care își modelează propriul viitor”, a conchis președinta Comisiei Europene.

Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.

Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.