Ursula von der Leyen anunță că UE va înăspri măsurile împotriva Rusiei și va spori sprijinul pentru Ucraina înaintea iernii: „Trebuie să eliminăm toate lacunele care îi permit Moscovei să eludeze sancțiunile”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că UE va înăspri sancțiunile împotriva Rusiei și va acționa pentru eliminarea lacunelor care permit Moscovei să eludeze măsurile existente. Ea a anunțat, de asemenea, un sprijin sporit pentru Ucraina înaintea iernii și consolidarea apărării sale aeriene.

„Știm că iarna viitoare va fi grea pentru Ucraina. Dar mai știm și că ce nu pot distruge rachetele nord-coreene și dronele rusești este spiritul de rezistență al ucrainenilor. Căci ei, ucrainenii, luptă pentru o cauză. Luptă pentru supraviețuirea statului lor, pentru identitatea și libertatea lor. În același timp, ei luptă însă și pentru libertatea și autodeterminarea noastră. Misiunea noastră este în continuare să sprijinim Ucraina cât mai bine cu putință în această luptă”, a declarat Ursula von der Leyen.

Citiți și SOTEU 2026: Ursula von der Leyen anunță o nouă strategie europeană de securitate și propune un “Articol 4” al UE și un Consiliu European de Securitate

Von der Leyen a spus că Uniunea Europeană trebuie să fie alături de Ucraina „mai mult ca niciodată” în ceea ce se anunță a fi cea mai grea iarnă de război. Împreună cu partenerii europeni, UE va oferi asistență umanitară și va consolida aprovizionarea cu energie, precum și măsurile necesare pentru asigurarea încălzirii în Ucraina.

Un al doilea obiectiv îl reprezintă consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Von der Leyen a anunțat că, în săptămâna precedentă, a fost aprobată pentru prima dată achiziționarea de rachete Patriot americane, care, în opinia sa, „trebuie să fie livrate urgent”.

„Dar trebuie, de asemenea, ca noi toți împreună să ne reducem dependența de un unic furnizor. De aceea, dorim să dezvoltăm, împreună cu Ucraina, un sistem de apărare antirachetă modular cu costuri reduse”, a spus ea.

Ea a precizat că elementul central al acestei colaborări este sistemul Freyja, care reunește, pe de o parte, experiența de luptă și capacitatea de inovare a Ucrainei și, pe de altă parte, poziția de lider tehnologic și capacitatea semnificativă de producție ale Europei.

„Iar Freyja este doar începutul. Este nevoie de mai mult. Cu fondurile rămase de la instrumentul SAFE, vom pune pe picioare un nou program pentru proiecte comune cu întreprinderi ucrainene”, a spus președinta Comisiei Europene.

De asemenea, Ursula von der Leyen a menționat că UE va înăspri măsurile împotriva Moscovei, subliniind că „presiunea asupra Rusiei trebuie să crească și mai mult”. Ea a precizat că, pentru aceasta, nu este neapărat nevoie de noi măsuri, ci, „mai presus de toate, de aplicarea celor existente”.

„Efectele sancțiunilor noastre se resimt în profunzime și exercită o presiune enormă asupra economiei ruse. Rusia face tot ce îi stă în putință pentru a le eluda. De aceea trebuie să eliminăm toate lacunele care îi permit să facă acest lucru. Pentru că, doamnelor și domnilor deputați. Nu a trecut o singură zi, vara aceasta, în care orașele ucrainene să nu fi suferit atac după atac”, a punctat aceasta.

Referindu-se la atacurile asupra Ucrainei, von der Leyen a dat exemplul orașului Krivoi Rog, unde dronele rusești au lovit, în plină zi, un centru comercial aglomerat, după care au atacat din nou, „țintind în mod deliberat serviciile de salvare” care interveniseră pentru a acorda ajutor.

„Poporul ucrainean ne-a dovedit însă, de nenumărate ori, că spiritul său nu se lasă călcat în picioare. Iar vara aceasta, o fetiță a arătat lumii întregi ce înseamnă cu adevărat acest lucru. Atunci când a izbucnit războiul, Sașa era un copil de șase ani, care avea o mare pasiune în viață. Mai presus de orice altceva, era pasionată de gimnastică. Numai că, într-o zi însorită de mai, o rachetă rusească s-a abătut asupra casei în care locuia. Sașa a fost salvată de sub dărâmături. Timp de două săptămâni a stat în comă. După ce s-a trezit, și-a dat seama că, tot restul vieții, va trăi fără piciorul stâng. După cum arătau lucrurile, visul ei de a deveni gimnastă i s-a spulberat odată cu casa. Dar Sașa nu s-a dat bătută. La nici șapte luni de la atac, era înapoi în sala de gimnastică, antrenându-se datorită noului ei picior protetic. S-a antrenat și mai asiduu ca înainte. Și a început să câștige medalie după medalie, toate de aur”, a mai spus Ursula von der Leyen.