Ursula von der Leyen anunță că Uniunea Europeană a înregistrat peste 200 de milioane de vaccinări

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri că Uniunea Europeană a înregistrat peste 200 de milioane de vaccinări.

„Ne aflăm pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivul: să livrăm doze suficiente pentru a vaccina 70% din populația adultă a UE până în luna iulie”, a transmis aceasta pe contul său de Twitter.

„Vaccinarea ne va ajuta să depășim pandemia”, a adăugat șefa executivului european.

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.

We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.

Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2021