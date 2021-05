Ursula von der Leyen anunță că vor exista consecințe grave la adresa regimului Lukașenko: Avem un pachet economic de 3 miliarde de euro pregătit pentru Belarus, atunci când va deveni democratic

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că la summit-ul european extraordinar de la Bruxelles se va acorda o atenție deosebită “deturnării absolut inacceptabile a unui zbor Ryanair de către autoritățile din Belarus”.

“Va exista un răspuns foarte puternic, deoarece este un comportament scandalos, iar Lukașenko și regimul său trebuie să înțeleagă că acest lucru va avea consecințe grave”, a spus ea, referindu-se la președintele acestei țări, care a reprimat mișcările disidente în interiorul țării sale în ultimele luni, informează Politico Europe.

Ea a declarat că liderii vor discuta opțiunile pentru sancțiuni – împotriva persoanelor implicate în incident, împotriva întreprinderilor care finanțează regimul și împotriva sectorului aviatic din Belarus.

De asemenea, ea a declarat că un pachet economic și de investiții de 3 miliarde de euro al UE pentru Belarus este suspendat până când acest stat “se va democratiza”.

“Avem un pachet economic și de investiții de 3 miliarde de euro pregătit pentru Belarus, atunci când va deveni democratic”, a spus von der Leyen.

Convocat pentru a discuta despre relațiile UE cu Rusia și Regatul Unit, dar și teme precum combaterea COVID-19 și schimbările climatice, summitul Consiliului European va discuta cu prioritate acțiunea regimului Lukașenko, care a deturnat duminică un avion de linie al companiei Ryanair, forţat să aterizeze la Minsk pentru arestarea unui jurnalist opozant aflat la bordul aeronavei.

Gestul, denumit de presa internațională drept “terorism de stat” din partea Belarusului, a căpătat amploare după ce avionul a fost deturnat, invocându-se o alertă cu bombă care s-a dovedit a fi falsă.

De altfel, purtătorul de cuvânt al Consiliului European a anunțat luni seară că discuțiile cu privire la relațiile cu Rusia și situația din Belarus vor fi purtate fără dispozitive electronice în sală.

