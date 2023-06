Ursula von der Leyen anunță corelarea reformelor ucrainene de investițiile UE, ajutând Ucraina să transforme în realitate visul european

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat miercuri, în discursul susținut în fața responsabililor din peste 60 de țări, reuniți la Londra pentru conferința privind reconstrucția Ucrainei, angajamentul pe termen lung al Uniunii Europene față de sprijinirea acestei țări, al cărei viitor este și ”viitorul nostru”, anunțând două măsuri în acest sens.

”Putin a spulberat pacea pe continentul nostru la 24 februarie 2022. Dar el a inițiat călătoria Ucrainei spre visul său. Și este datoria noastră față de ucrainenii care au plătit sacrificiul suprem să ne asigurăm că acest viitor reimaginat devine realitate – cărămidă cu cărămidă, casă cu casă, școală cu școală. Suntem alături de Ucraina pe termen lung”, a precizat oficialul european.

When Ukrainians re-imagine their future, they see Europe’s flag flying over their cities.

Ukraine’s future is our future.

We are building this future together, already today.

I want to announce two new steps ↓ https://t.co/NVZAJMObWk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2023