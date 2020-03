Ursula von der Leyen anunță limitarea exporturilor UE de măști chirurgicale și echipamente medicale: ”Trebuie să le distribuim în interiorul Uniunii Europene. Interdicțiile naționale nu sunt bune”

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat duminică faptul că Uniunea Europeană va limita exporturile de măşti chirurgicale şi alte echipamente de protecţie, pentru a garanta aprovizionarea UE pe fondul pandemiei cu noul coronavirus. Totodată, Ursula von der Leyen a mai anunțat că luni vor fi lansate achiziții publice comune cu statele membre pentru truse de testare și ventilatoare respiratorii.

“Răspândirea coronavirusului în Uniunea Europeană este o provocare pentru sistemul nostru de sănătate. Trebuie să ne protejăm lucrătorii din sănătate, care reprezintă prima linie de apărare împotriva virusului. Trebuie să îi protejăm cu echipamente de protecție, măști, mânuși etc. Lucrăm pe trei segmente. În primul rând, lucrăm cu industria. În al doilea rând trebuie să ținem în UE echipamentele de protecție de care avem nevoie. De aceea, am adoptat astăzi (duminică – n.r.) un sistem de autorizare la export pentru aceste echipamente medicale de protecție. Aceasta vrea să însemne că acest tip de exporturi în afara Uniunii Europene vor trebui autorizate de guvernele Uniunii Europene. Acesta este lucrul corect de făcut, deoarece avem nevoie de aceste echipamente pentru sistemele nostru de sănătate”, a declarat şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o înregistrare video postată pe contul ei de Twitter.

