Ursula von der Leyen anunță un acord pentru înființarea Centrului internațional de urmărire penală a crimei de agresiune: Rusia și Putin trebuie să plătească pentru crimele lor

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat că un nou centru internaţional pentru urmărirea penală a crimei de agresiune, care va avea rolul de a strânge dovezi despre crimele de război comise de ruşi în Ucraina, va fi înfiinţat în urma unui acord care va fi semnat în acest weekend la o conferință la Lvov.

Într-un mesaj video publicat pe Twitter, șefa executivului european a spus că Rusia şi preşedintele Vladimir Putin trebuie traşi la răspundere pentru crimele teribile împotriva Ucrainei.

“Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale. Sunt mândră de acordul privind înființareaa Centrului internațional pentru urmărirea penală a crimelor de agresiune de la Haga. Este un pas esențial în direcția urmăririi penale a crimei de agresiune. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției“, a spus von der Leyen.

Russia must pay for its crimes.

Proud of the agreement to set up the International Centre for Prosecution of the Crime of Aggression in The Hague.

A key step towards prosecuting the crime of aggression.

We must do everything in our power to bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/fk0VGZhAL7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2023