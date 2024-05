Ursula von der Leyen anunță un nou capitol pentru Polonia: UE va închide procedura articolului 7 privind statul de drept, salutând măsurile guvernului Tusk

Comisia Europeană şi-a anunţat luni intenţia de a dezactiva articolul 7 din Tratatul UE privind Polonia pentru a pune capăt procedurilor privind statul de drept declanșate în decembrie 2017 împotriva Poloniei, salutând măsurile luate de guvernul premierului pro-european Donald Tusk pentru a restaura independenţa sistemului judiciar.

“Ziua de astăzi marchează un nou capitol pentru Polonia”, a declarat preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen, pe X.

“După peste șase ani, credem că procedura Articolului 7 poate fi închisă. Îl felicit pe prim-ministrul Donald Tusk şi guvernul său pentru acest progres major”, a adăugat ea, în contextul în care se află luni și marți la Varșovia.

Today, marks a new chapter for Poland.

After more than 6 years, we believe that the Article 7 procedure can be closed.

I congratulate PM @donaldtusk and his government on this important breakthrough.

This is a result of 🇵🇱 hard work and determined reform efforts.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024