Ursula von der Leyen anunță un nou “Congres al Europei” pentru a contura viziunea viitoarei generații de europeni, la 70 de ani de la Tratatele de la Roma

Corespondență din Strasbourg

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, lansarea unui nou Congres al Europei, inspirat de reuniunea din 1948 care a pus în dezbatere viitorul cooperării europene. Inițiativa va fi lansată anul viitor, când Uniunea Europeană va marca 70 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma.

„Europa va rămâne întotdeauna fidelă valorilor sale. Uniunea a luat naștere ca proiect de pace. Pentru ca trecutul nostru tragic să poată lăsa locul unui viitor comun pentru europeni”, a declarat von der Leyen, la finalul discursului.

Președinta Comisiei a subliniat că proiectul european continuă să reprezinte o promisiune pentru milioane de oameni, inclusiv din afara Europei.

„Zeci de ani mai târziu, milioane de oameni, uneori chiar și din țări îndepărtate, precum Canada, văd în continuare în Europa o promisiune. Și, cu toate acestea, deseori uităm cât de puternică rămâne această promisiune”, a afirmat ea, după ce în cadrul alocuțiunii sale a făcut propunerea istorică prin care Canada „să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”.

Ursula von der Leyen a evocat Congresul Europei din 1948, organizat imediat după război și dedicat reflecției asupra viitorului cooperării europene.

„În 1948, imediat după război, a avut loc un Congres al Europei. Acesta a reunit cele mai strălucite minți ale continentului nostru, încredințându-le misiunea de a reflecta la viitorul cooperării europene. Pentru a ajuta să progreseze această idee europeană, care ne aparține. Ca societate, trebuie să redescoperim această capacitate de a reflecta asupra Europei”, a subliniat președinta executivului european.

În acest context, șefa Comisiei Europene a anunțat inițiativa pentru anul viitor. „Anul viitor, vom celebra împlinirea a 70 de ani de la Tratatul de la Roma – o aniversare istorică. Cu această ocazie, vă anunț astăzi că vom lansa un nou Congres al Europei”, a spus ea.

Potrivit Ursulei von der Leyen, noul Congres ar urma să reunească personalități din întreaga Uniune și de pe continent pentru a contribui la definirea unei viziuni europene pentru generațiile următoare.

„Avem nevoie de cele mai strălucite minți din întreaga noastră Uniune și de pe întregul și marele nostru continent. Împreună, vor contura o viziune capabilă să inspire noua generație de europeni. O viziune capabilă să recucerească imaginarul european. Pentru ca generația următoare să își poată scrie propria istorie. Să nu uităm niciodată cum a luat naștere Uniunea noastră. Popoare care s-au războit atât de mult timp s-au unit pentru a edifica un destin comun. Un destin de pace și prosperitate, de democrație și libertate. Nu au scris niciodată până unde trebuie să ne conducă în fine acest destin. Dar fiecare generație a clădit pe moștenirea lăsată de generația anterioară. Pas cu pas. Piatră după piatră”, a afirmat ea.

În final, președinta Comisiei a subliniat că diversitatea și diferențele dintre europeni fac parte din identitatea comună a continentului.

„Desigur, imperfecțiunile noastre, diversitatea noastră și diferențele noastre există în continuare. Dar tocmai ele fac ca Europa să fie Europa noastră. Casa noastră comună. (…) Haideți să devenim, încă o dată, stăpâni pe propriul nostru viitor”, a conchis ea.

Discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU) 2026 este susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Discursul anual prezintă bilanțul activității Comisiei și principalele priorități pentru anul următor.

Invitatul de onoare al ediției din acest an este premierul canadian Mark Carney, care se va adresa plenului Parlamentului European în ziua următoare.

Practica discursului privind Starea Uniunii Europene a început în 2010, în urma Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. În fiecare septembrie, președintele sau președinta Comisiei prezintă în fața Parlamentului European bilanțul anului precedent și prioritățile pentru anul următor, urmate de o dezbatere în plen.

Primul discurs a fost susținut de José Manuel Barroso în 2010, tradiția fiind continuată de Jean-Claude Juncker și Ursula von der Leyen. Discursul nu a fost susținut în 2019 și 2024, ani marcați de alegerile europene și formarea unei noi Comisii.

Pentru Ursula von der Leyen, SOTEU 2026 este al șaselea discurs privind Starea Uniunii. Ea a susținut primele patru discursuri în 2020, 2021, 2022 și 2023, iar după pauza din 2024 a revenit cu SOTEU 2025, primul discurs al celui de-al doilea mandat. Ediția din 2026 este, astfel, al doilea discurs SOTEU din cel de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene.