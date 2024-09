Ursula von der Leyen anunță un nou sprijin de 160 de milioane de euro pentru securitatea energetică a Ucrainei: Vine iarna. Trebuie să le asigurăm căldură oamenilor curajoși din Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut miercuri prima sa întrevedere cu comisarii europeni desemnați pentru mandatul 2024-2029, inclusiv cu comisarul desemnat de România, Roxana Mînzatu, nominalizată pentru poziția de vicepreședinte executiv pentru oameni, competențe și pregătire pentru situații de criză.

“Astăzi am întâmpinat echipa de comisari desemnați la Berlaymont. Cunoașterea reciprocă este baza unei bune cooperări. M-am bucurat să văd că toți sunt foarte motivați și concentrați înainte de audieri. Cred că vom forma o echipă excelentă pentru Europa“, a scris Ursula von der Leyen, pe rețeaua de socializare X.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 18, 2024