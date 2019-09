Ursula von der Leyen apără controversatul portofoliu privind ”protejarea modului de viață european”, invocând prevederile Tratatului Uniunii Europene

Președintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a apărat joi controversatul portofoliu al ”modului de viață european” din viitorul executiv european, domeniu care va reuni priorități sensibile precum migrația și terorismul.

Într-un mesaj publicat pe Twitter în limbile engleză, franceză și germană, după ce apariția acestei terminologii în structura politică a Comisiei Europene a fost aspru criticată, von der Leyen a publicat prevederile articolului doi din Tratatul de la Lisabona, Tratatul Uniunii Europene, însoțite de comentariul ”modul de viață european”.

”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”, precizează articolul doi din Tratatul de la Lisabona.

