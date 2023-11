Ursula von der Leyen aplaudă “progresele excelente” ale Ucrainei către aderarea la UE, un moment pe care Zelenski îl consideră “istoric”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Ucraina a făcut “progrese excelente” în vederea aderării la UE, cu câteva zile înainte de prezentarea unui raport cheie privind cererea de aderare la Uniunea Europeană din partea Kievului, relatează Reuters.

Aflată alături de președintele Volodimir Zelenski, ea a declarat că Ucraina a atins multe etape importante în ciuda războiului cu Rusia, subliniind reformele judiciare ale Kievului.

“Trebuie să spun că ați făcut progrese excelente“, a declarat aceasta în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev, aceasta fiind a șasea sa vizită în capitala Ucrainei de la începutul războiului.

“Știu că sunteți în curs de a finaliza reformele restante. Dacă acest lucru se va întâmpla și, sunt încrezătoare, Ucraina își poate atinge obiectivul ambițios de a trece la următoarea etapă a procesului de aderare“, a explicat șefa executivului european.

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.

Se așteaptă ca evaluarea Uniunii Europene, care urmează să fie prezentată miercuri, să spună în ce măsură Ucraina a avansat în îndeplinirea diverselor criterii economice, juridice și de altă natură pentru a deschide calea pentru discuțiile de aderare din decembrie.

Ucraina, care a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, consideră aderarea ca fiind o prioritate absolută.

Guvernul ucrainean a pus în aplicare toate măsurile necesare pentru a asigura pregătirea sa, a declarat președintele Zelenski, promițând să continue reformele.

El a subliniat eforturile de combatere a corupției, de îmbunătățire a transparenței și de reducere a influenței oligarhilor asupra economiei.

“Această vizită are loc într-un moment istoric… când așteptăm o decizie politică cu privire la Ucraina. Această decizie va avea un impact esențial nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Ucraina nu se oprește în transformarea instituțiilor noastre, reformele vor continua “, a declarat Zelenski.

I am glad to host @vonderleyen in Kyiv as Ukraine proceeds on its path to opening EU accession talks.

Even in the midst of a total war, Ukraine is committed to reform. We clearly understand that every country’s EU membership is a recognition of its institutional progress.… pic.twitter.com/XE1Hqozsqj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2023