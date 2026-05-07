Ursula von der Leyen: Atacurile aeriene de astăzi asupra Ucrainei demonstrează încă o dată că Rusia nu vorbește serios când se referă la încetarea focului sau la pace

Atacurile aeriene de astăzi asupra Ucrainei demonstrează încă o dată că Rusia nu vorbește serios când se referă la încetarea focului sau la pace, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Cu ocazia Paștelui ortodox, Rusia a propus un armistițiu. Doar pentru a-și intensifica atacurile brutale asupra Ucrainei – aproape 8.000 de încălcări ale armistițiului pe care l-au propus. Acum, un nou armistițiu este propus doar pentru a garanta o pauză în timpul celebrărilor din Piața Roșie. Atacurile aeriene de astăzi asupra Ucrainei arată din nou că Rusia nu vorbește serios atunci când invocă încetarea focului sau pacea”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

For Orthodox Easter, Russia proposed a ceasefire. Only to intensify its brutal attacks on Ukraine – almost 8,000 violations of the ceasefire they proposed. Now, a ceasefire proposed only to guarantee a pause for their Red Square celebrations. Today’s air strikes on Ukraine once… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

De asemenea, președinta Comisiei Europene a subliniat că doar o încetare reală și de durată a focului poate deschide calea către negocieri de pace credibile în Ucraina.

„Singura modalitate de a pune capăt suferinței umane și de a crea condițiile necesare pentru negocieri de pace constructive este încetarea imediată a crimelor și încheierea unui armistițiu pe termen lung”, a punctat aceasta.

Rusia a avertizat miercuri diplomații străini aflați la Kiev să părăsească orașul înaintea celebrărilor dedicate Zilei Victoriei, amenințând cu lovituri de represalii dacă Ucraina va perturba comemorările asociate paradei militare din 9 mai, organizată în Piața Roșie, relatează France24.

La începutul acestei săptămâni, Moscova a anunțat unilateral un armistițiu cu Ucraina pentru perioada 8–9 mai, astfel încât comemorările să se desfășoare fără incidente.

Într-o notă transmisă misiunilor diplomatice străine și organizațiilor internaționale, Rusia a avertizat că va lansa o „lovitură de represalii” asupra capitalei ucrainene, „inclusiv împotriva centrelor de decizie”, dacă Ucraina va perturba comemorările programate sâmbătă. Moscova le-a cerut să „asigure evacuarea în timp util a personalului misiunilor diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, din orașul Kiev”. Până în acest moment, Ucraina nu a avut o reacție oficială.