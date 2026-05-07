Ursula von der Leyen: Atacurile aeriene de astăzi asupra Ucrainei demonstrează încă o dată că Rusia nu vorbește serios când se referă la încetarea focului sau la pace

Andreea Radu
Atacurile aeriene de astăzi asupra Ucrainei demonstrează încă o dată că Rusia nu vorbește serios când se referă la încetarea focului sau la pace, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Cu ocazia Paștelui ortodox, Rusia a propus un armistițiu. Doar pentru a-și intensifica atacurile brutale asupra Ucrainei – aproape 8.000 de încălcări ale armistițiului pe care l-au propus. Acum, un nou armistițiu este propus doar pentru a garanta o pauză în timpul celebrărilor din Piața Roșie. Atacurile aeriene de astăzi asupra Ucrainei arată din nou că Rusia nu vorbește serios atunci când invocă încetarea focului sau pacea”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

De asemenea, președinta Comisiei Europene a subliniat că doar o încetare reală și de durată a focului poate deschide calea către negocieri de pace credibile în Ucraina.

„Singura modalitate de a pune capăt suferinței umane și de a crea condițiile necesare pentru negocieri de pace constructive este încetarea imediată a crimelor și încheierea unui armistițiu pe termen lung”, a punctat aceasta.

Citiți și Germania nu își va închide ambasada din Kiev, în ciuda apelului lui Putin către diplomații străini de a părăsi orașul: „Nu ne vom lăsa intimidați”

Rusia a avertizat miercuri diplomații străini aflați la Kiev să părăsească orașul înaintea celebrărilor dedicate Zilei Victoriei, amenințând cu lovituri de represalii dacă Ucraina va perturba comemorările asociate paradei militare din 9 mai, organizată în Piața Roșie, relatează France24.

La începutul acestei săptămâni, Moscova a anunțat unilateral un armistițiu cu Ucraina pentru perioada 8–9 mai, astfel încât comemorările să se desfășoare fără incidente.

Într-o notă transmisă misiunilor diplomatice străine și organizațiilor internaționale, Rusia a avertizat că va lansa o „lovitură de represalii” asupra capitalei ucrainene, „inclusiv împotriva centrelor de decizie”, dacă Ucraina va perturba comemorările programate sâmbătă. Moscova le-a cerut să „asigure evacuarea în timp util a personalului misiunilor diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, din orașul Kiev”. Până în acest moment, Ucraina nu a avut o reacție oficială.

Șeful diplomației americane, primit la Vatican pe fondul tensiunilor dintre Trump și Papa Leon al XIV-lea
Noi atacuri ale administrației Trump la adresa Europei: Bătrânul continent este descris în noua strategie de combatere a terorismului drept „incubator al amenințărilor teroriste" 
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

