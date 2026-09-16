Ursula von der Leyen: Avem nevoie de IA pentru sănătate, dar ”într-un mod european”. Medicii nu trebuie înlocuiți

COMISIA EUROPEANASĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union 2026 - Source : EP

În discursul său privind Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a subliniat că sănătatea se numără printre cele cinci sectoare în care Uniunea Europeană își propune să accelereze utilizarea inteligenței artificiale, indicând screeningul pentru cancerul de sân drept unul dintre domeniile în care noile tehnologii pot contribui la diagnosticarea cât mai timpurie. 

„În ceea ce privește screeningul pentru cancerul de sân – un subiect pentru care mulți dintre dumneavoastră ați militat neobosit. Screeningul prin mamografie reduce mortalitatea cu aproximativ 30-40 % în rândul femeilor care participă la screening. Detectarea timpurie este esențială. În acest domeniu poate interveni IA”, a precizat Ursula von der Leyen în discursul său.

„Mamografia sprijinită de IA poate identifica mai devreme și mai multe tipuri de cancer în timpul screeningului. Și, drept rezultat, mai multe femei pot supraviețui. Astfel, avem nevoie de IA pentru sănătate. Dar, și în acest caz, trebuie să facem acest lucru într-un mod european”, a continuat aceasta.

Președinta Comisiei Europene a menționat că utilizarea IA nu trebuie să înlocuiască medicul, ci doar să îi consolideze munca și expertiza: „Ideea este că IA trebuie să îi capaciteze pe medicii noștri. Nu să îi înlocuiască”.

Reacționând la discursul președintei, comisarul european pentru sănătate a arătat că această direcție se regăsește deja în pachetul pentru sănătate propus de Comisie în decembrie: „Biotech Act urmărește, între altele, accelerarea studiilor clinice și o mai bună utilizare a IA și a datelor de sănătate, în timp ce revizuirea normelor privind dispozitivele medicale ar trebui să faciliteze accesul sigur și mai rapid al pacienților la tehnologii inovatoare și bazate pe IA. Safe Hearts Plan pune accentul pe prevenție, depistare precoce și abordări personalizate în sănătatea cardiovasculară, iar Spațiul european al datelor privind sănătatea oferă infrastructura pentru valorificarea datelor în cercetare și inovare.”

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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