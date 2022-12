Ursula von der Leyen: Cablul electric din Marea Neagră va aduce energie în UE via România, dar și R. Moldova. Cele două țărmuri ale Mării Negre nu au fost niciodată mai aproape

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că executivul european este pe deplin alături de poporul român și de România pentru aderarea la spațiul Schengen, afirmațiile sale fiind făcute la București în contextul participării, la Palatul Cotroceni, la ceremonia de semnare a acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi.

“Vreau să profit de acest moment pentru a spune poporului român că sunt pe deplin alături de aderarea voastră la Schengen“, a spus von der Leyen, în debutul unei întrevederi trilaterale cu președintele Klaus Iohannis, gazda ceremoniei, și premierul Nicolae Ciucă.

The @EU_Commission stands fully behind Romania’s accession to Schengen, dear @KlausIohannis and @NicolaeCiuca

We will work tirelessly with 🇷🇴 and all Member States to find a solution as soon as possible next year.

You can count on the Commission and me. pic.twitter.com/QYWBrX4sGY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2022