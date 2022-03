Ursula von der Leyen, către Klaus Iohannis: Solidaritatea României oferă o lumină în aceste momente întunecate. Primind cu căldură refugiații, dați un exemplu emoționant lumii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a elogiat joi, la București, solidaritatea pe care România și cetățenii o demonstrează față de Ucraina și refugiații care fug din calea războiului.

Șefa executivului european a sosit miercuri seară în România pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina.

“Dragă Klaus Iohannis, solidaritatea României față de Ucraina și față de victimele războiului oferă o lumină în aceste momente întunecate. Primind cu căldură refugiații și oferindu-le adăpost, dați un exemplu emoționant lumii“, a scris von der Leyen, pe Twitter, după ce a fost primită de președintele Iohannis.

Cei doi lideri vor susține și o declarație comună de presă. Miercuri seară, președita Comisiei Europene s-a întâlnit și cu prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Dear @KlausIohannis, Romania’s solidarity with Ukraine and the victims of the war offer some light in this dark hour.

By warmly welcoming refugees and providing them with shelter, you are showing a moving example to the world. pic.twitter.com/9e1ztVtMqL

