Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut premierului chinez Li Qiang ca țara sa să își folosească influența pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina și pentru a încuraja Rusia să participe la negocierile de pace.

„Am avut un schimb de opinii bun și sincer cu premierul chinez Li Qiang. Principala temă a întâlnirii noastre a fost continuarea discuțiilor productive de la Summitul UE-China din iulie. Am convenit amândoi asupra importanței de a trece cât mai curând de la vorbe la fapte. Cel mai bun mod de a merge mai departe este să dezvoltăm cooperarea constructivă pe care o avem deja în domeniile climei și biodiversității”, a transmis Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a salutat disponibilitatea Chinei de a contribui la atingerea obiectivelor climatice globale în toate sectoarele și de a implementa Acordul de la Paris. De asemenea, von der Leyen a apreciat angajamentul Chinei față de introducerea unui mecanism de stabilire a prețului carbonului.

„Am evidențiat tratatul privind materialele plastice ca exemplu al modului în care Europa și China își pot folosi influența pentru a face diferența în forurile multilaterale. În perspectiva COP30, lumea urmărește Europa și China, iar noi ne angajăm să obținem rezultate”, a adăugat Ursula von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen și Li Qiang au discutat și chestiuni comerciale. Președinta Comisiei Europene a subliniat îngrijorările Europei privind controlul exporturilor, accesul pe piață și supracapacitatea și a apreciat disponibilitatea Chinei de a dialoga.

„Referitor la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am salutat declarația premierului Li conform căreia atât Europa, cât și China împărtășesc interesul pentru menținerea păcii mondiale. Am explicat angajamentul Europei de a tăia veniturile care alimentează războiul Rusiei. Am cerut Chinei să își folosească influența pentru a contribui la încetarea violenței și pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor. Este momentul pentru diplomație. Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”, a conchis Ursula von der Leyen.