CHINA
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut premierului chinez Li Qiang ca țara sa să își folosească influența pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina și pentru a încuraja Rusia să participe la negocierile de pace.
„Am avut un schimb de opinii bun și sincer cu premierul chinez Li Qiang. Principala temă a întâlnirii noastre a fost continuarea discuțiilor productive de la Summitul UE-China din iulie. Am convenit amândoi asupra importanței de a trece cât mai curând de la vorbe la fapte. Cel mai bun mod de a merge mai departe este să dezvoltăm cooperarea constructivă pe care o avem deja în domeniile climei și biodiversității”, a transmis Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene a salutat disponibilitatea Chinei de a contribui la atingerea obiectivelor climatice globale în toate sectoarele și de a implementa Acordul de la Paris. De asemenea, von der Leyen a apreciat angajamentul Chinei față de introducerea unui mecanism de stabilire a prețului carbonului.
I had a good and frank exchange with Chinese Premier Li Qiang.
The main focus of our meeting was to follow up on the productive EU–China Summit in July.
We both agreed on the importance of moving from words to action as soon as possible.
The best way forward is to build on… pic.twitter.com/eW4eQo0xPD
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 24, 2025
„Am evidențiat tratatul privind materialele plastice ca exemplu al modului în care Europa și China își pot folosi influența pentru a face diferența în forurile multilaterale. În perspectiva COP30, lumea urmărește Europa și China, iar noi ne angajăm să obținem rezultate”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, Ursula von der Leyen și Li Qiang au discutat și chestiuni comerciale. Președinta Comisiei Europene a subliniat îngrijorările Europei privind controlul exporturilor, accesul pe piață și supracapacitatea și a apreciat disponibilitatea Chinei de a dialoga.
„Referitor la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am salutat declarația premierului Li conform căreia atât Europa, cât și China împărtășesc interesul pentru menținerea păcii mondiale. Am explicat angajamentul Europei de a tăia veniturile care alimentează războiul Rusiei. Am cerut Chinei să își folosească influența pentru a contribui la încetarea violenței și pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor. Este momentul pentru diplomație. Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”, a conchis Ursula von der Leyen.
CHINA
Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale
O delegație bipartizană a Congresului american a sosit duminică în China, marcând prima vizită a Camerei Reprezentanților la Beijing din ultimii șase ani, în contextul în care cele mai mari două economii ale lumii încearcă detensionarea relației bilaterale, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
Delegația, condusă de reprezentantul democrat Adam Smith, fost președinte și actual lider democrat în Comisia pentru Forțele Armate al Camerei, s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang la Marea Sală a Poporului.
„Această vizită de tip ‘spargere a gheții’ va consolida relațiile bilaterale”, a afirmat Li Qiang, citat de ambasada SUA la Beijing.
Smith a răspuns că este nevoie de un dialog mai constant între cele două părți: „Putem recunoaște ambii că atât China, cât și SUA au de lucru pentru a întări această relație, care nu ar trebui să însemne șapte, șase ani între vizitele Camerei Reprezentanților. Avem nevoie de mai multe astfel de schimburi și sperăm, așa cum ați spus, că aceasta va sparge gheața și vom începe să avem mai multe astfel de schimburi”, a declarat oficialul american.
Vizita vine la doar câteva zile după convorbirea telefonică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în care cei doi au discutat despre comerț, conflictul din Ucraina și problema TikTok. Ulterior apelului, președintele SUA a anunțat că se va întâlni cu omologul de la Beijing luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC). Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Totodată, liderul american a anunțat că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.
Discuțiile delegației americane cu oficialii chinezi au loc pe fondul unor divergențe majore, de la restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de semiconductori către China, vânzarea TikTok și activitățile Beijingului în Marea Chinei de Sud, până la disputa legată de Taiwan, pe care China îl consideră parte a teritoriului său.
Vizita a fost anunțată la începutul lunii septembrie, iar la scurt timp după aceea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a purtat prima sa discuție cu omologul său chinez, Dong Jun. Oficialul american a subliniat că Statele Unite „nu doresc un conflict cu China, dar își vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific”.
CHINA
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.
„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, la emisiunea Saturday in America de la Fox News. Potrivit acesteia, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”.
Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat pentru a definitiva un acord care să permită TikTok să continue să funcționeze pe piața americană, în contextul amenințărilor cu interzicerea platformei. Trump a descris convorbirea drept „un apel foarte bun … apreciez aprobarea TikTok”, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, însă partea chineză nu a confirmat existența unei înțelegeri. În schimb, președintele Chinei a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.
Citiți și Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Controversa privind TikTok a izbucnit încă din timpul administrației Biden, când Congresul a adoptat o lege care obliga platforma să se desprindă de compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscuri de securitate legate de accesul Beijingului la datele utilizatorilor și de posibila influențare a algoritmului pentru propagandă. Măsura a fost susținută deopotrivă de democrați și republicani.
Donald Trump însuși a propus interzicerea TikTok în primul său mandat, semnând în august 2020 două ordine executive împotriva aplicației. Totuși, în campania sa de realegere din 2024, Trump s-a răzgândit, promițând să „salveze” platforma extrem de populară.
China a respins constant acuzațiile potrivit cărora ar folosi aplicații precum TikTok pentru a colecta datele personale ale utilizatorilor în beneficiul statului.
Printre investitorii care ar putea participa la achiziția operațiunilor TikTok din SUA se numără și miliardarul Larry Ellison, cofondatorul companiei Oracle. Karoline Leavitt a lăsat să se înțeleagă că Oracle va juca un rol-cheie în noua structură:
„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de America”, a precizat purtătoarea de cuvânt. „Toate aceste detalii au fost deja agreate. Acum trebuie doar semnat acordul.”
TikTok are aproximativ 175 milioane de utilizatori în Statele Unite, ceea ce o plasează în top 5 cele mai populare platforme sociale din țară.
CHINA
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC), programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.
„Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu președintele Xi al Chinei. Am înregistrat progrese în multe chestiuni foarte importante, printre care comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului (privind vânzarea) TikTok.(…) Discuția a fost foarte bună, vom vorbi din nou la telefon și amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la APEC!”, a transmis Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.
Trump a anunțat, de asemenea, că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.
Ministerul chinez de Externe a relatat că discuția dintre cei doi a oferit „orientare strategică pentru dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale”. Xi a subliniat „importanța vitală a relației” dintre cele două țări, amintind cooperarea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și comemorarea recentă a 80 de ani de la victoria în războiul anti-fascist.
„China și Statele Unite sunt pe deplin capabile să se ajute reciproc să aibă succes și să prospere împreună, pentru binele celor două țări și al întregii lumi. Pentru ca această viziune să se materializeze, ambele părți trebuie să depună eforturi susținute și să acționeze în aceeași direcție, astfel încât să asigure respectul reciproc, coexistența pașnică și cooperarea reciproc avantajoasă”, a afirmat liderul chinez.
În privința comerțului, Xi a cerut Washingtonului să renunțe la restricțiile unilaterale, avertizând că acestea riscă să submineze rezultatele mai multor runde de negocieri.
„Consultările recente dintre oficialii chinezi și americani au reflectat spiritul de egalitate, respect și beneficii reciproce. Aceștia pot continua să gestioneze în mod adecvat problemele restante din relațiile bilaterale și să depună eforturi pentru obținerea unor rezultate avantajoase pentru ambele părți”, a spus liderul de la Beijing.
Referitor la TikTok, Xi a reafirmat că „poziția Chinei este clară: Guvernul respectă dorința companiei și ar fi bucuros să vadă negocieri comerciale productive, în conformitate cu regulile pieței, care să conducă la o soluție compatibilă cu legislația Chinei și care să țină cont de interesele ambelor părți”.
Potrivit Ministerului chinez de Externe, șeful de la Casa Albă SUA a subliniat că relația dintre SUA și China este „cea mai importantă relație bilaterală”, iar cele două țări „pot face multe lucruri mari împreună, benefice pentru pacea și stabilitatea lumii”. În plus, Trump a lăudat parada militară recentă de la Beijing, pe care a descris-o drept „fenomenală și frumoasă”, și a promis că SUA vor sprijini echipele de negociatori în găsirea unei soluții pentru TikTok.
Convorbirea de vineri dintre președinții american și chinez a fost a doua de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina
„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”
Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”