Ursula von der Leyen cere țărilor dezvoltate să-și intensifice finanțarea pentru a sprijini țările sărace în tranziția climatică: Haideți să nu mergem pe autostrada către iad

Cu ocazia participării la COP27 în Egipt, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Alikhan Smailov, premierul Kazahstanului, au semnat luni, 7 noiembrie, un memorandum de înțelegere privind stabilirea unui parteneriat între UE și Kazahstan. Acordul are ca scop asigurarea dezvoltării unei aprovizionări sigure și durabile cu materii prime și materiale finite. De asemenea, acesta vizează dezvoltarea lanțurilor valorice ale hidrogenului regenerabil și bateriilor, pentru a stimula transformarea ecologică și digitală a economiilor ambelor părți, se arată într-un comunicat.

„O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime, materiale finite și hidrogen regenerabil reprezintă un strat esențial pentru a contribui la construirea unei baze noi și mai curate pentru economiile noastre, în special pe măsură ce ne îndepărtăm de dependența noastră de combustibilii fosili. Acest parteneriat cu Kazahstanul arată angajamentul Europei de a colabora cu țările partenere în ceea ce privește angajamentele noastre comune pentru un viitor mai ecologic și mai rezistent, în conformitate cu Strategia Global Gateway și cu obiectivele Planului REPowerEU. Aș dori să îi mulțumesc prim-ministrului Smailov din Kazahstan pentru eforturile sale și aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea noastră”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Glad to sign the 🇪🇺🇰🇿 agreement on raw materials, batteries and renewable hydrogen with @PrimeMinisterEn Smailov.

We will better integrate value chains that are key to the green and digital transition.

It’s a new chapter in our already deep relationship. https://t.co/Pl4HfQQ9Em

