Ursula von der Leyen: Comisia Europeană a sprijinit puternic Acordul global privind reforma fiscală. Este un pas important pentru a face sistemul fiscal mai echitabil

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a participat alături de tineri europeni la dezbaterea „Post-COVID-19: Uniti în sănătate”, care a avut loc în cadrul EYE2021, cel mai mare eveniment organizat de Parlamentul European dedicat tinerilor. Cu acest prilej, comisarul european a salutat implicarea tinerilor europeni pentru viitorul sănătății.

„Tinerii sunt viitorul Uniunii puternice a Sănătății pe care o construim. A fost o plăcere să mă adresez în cadrul EYE2021 pentru, pentru a discuta despre viziunea noastră pentru Uniunea Europeană în domeniul sănătății și pentru a le asculta ideile pentru viitorul nostru comun”, a scris deputatul european pe contul de Twitter în urma dezbaterii.

📍Young people are the future of the strong European #HealthUnion we are building!

It was a pleasure to address the @Europarl_EYE today, to discuss our vision for 🇪🇺 in the area of health and listen to their ideas for our common future. pic.twitter.com/OlZwjiJECr

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) October 8, 2021