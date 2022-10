Ursula von der Leyen: Comisia Europeană va prezenta luna viitoare Strategia UE în domeniul sănătății globale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în cadrul reuniunii „Grand Challenges 2022”, prilej cu care a subliniat cele mai importante lecții învățate de Uniunea Europeană în timpul pandemiei de COVID-19. De asemenea, președinta Executivului a anunțat că luna viitoare va prezenta Strategia UE în domeniul sănătății globale

„Cu o finanțare consolidată, UE și SUA își vor intensifica în continuare supravegherea amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, vor consolida sistemele de sănătate și vor sprijini formarea și educația”, a transmis Ursula von der Leyen în discursul său.

De asemenea, Ursula von der Leyen a anunțat astăzi, 24 octombrie, că Executivul European va prezenta Strategia UE în domeniul sănătății globale: „Va fi propunerea noastră către lume cu privire la modul în care putem colabora mai bine în parteneriat pentru a promova obiectivul comun al sănătății globale. Și, bineînțeles, se va baza pe lecțiile învățate în pandemie. Aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră strânsă. Și vă doresc o conferință plină de satisfacții”, a mai adăugat aceasta.

Everyone at #GrandChallenges is committed to equity and global health.

We’re on the right track, but we still have some way to go.

Next month @EU_Commission will table the 🇪🇺 Global Health Strategy.

To progress together towards our global goal. https://t.co/V3UEMN46zS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 24, 2022