Ursula von der Leyen continuă pe 8 iulie turneul NextGenerationEU pentru aprobarea PNRR-urilor Croației și Ciprului

Comisia Europeană a adoptat ieri, 2 iulie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și reziliență al Lituaniei. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a unor granturi în valoare de 2,2 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), potrivit unui comunicat.Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Lituaniei. De asemenea, aceasta va juca un rol esențial pentru a permite Lituaniei o revenire solidă în urma pandemiei COVID-19.

„Sunt încântată să prezint evaluarea pozitivă a Comisiei Europene cu privire la planul de redresare și reziliență al Lituaniei. Planul Lituaniei se concentrează pe investiții și reforme care vor accelera tranziția digitală și ecologică. Acesta include investiții substanțiale în energie curată și în rețele de internet de mare viteză care vor face economia Lituaniei mai sustenabilă, mai dinamică și mai inovatoare. Cu sprijinul NextGenerationEU, ne putem asigura că beneficiile tranziției digitale și ecologice sunt împărtășite de toți. Vom fi alături de voi la fiecare pas pentru a ne asigura că planul vostru va deveni un succes”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

