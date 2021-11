Ursula von der Leyen: COP26 este un pas în direcția cea bună. Am făcut progrese în realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus la începutul Conferinței

Conferința Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, COP26 a ţinut în viaţă obiectivele Acordului de la Paris, „oferindu-ne şansa de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius”, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



„COP26 este un pas în direcția cea bună, dar munca este departe de a fi terminată. Cel puțin acum putem pune în aplicare promisiunile de la Glasgow cât mai repede posibil și apoi să țintim mai sus. Am făcut progrese în realizarea celor trei obiective pe care ni le-am propus la începutul COP26 și asta ne face încrezători că putem oferi omenirii un spaţiu sigur şi prosper pe această planetă. Dar nu va fi timp de pierdut: ne aşteaptă în continuare o muncă grea”, a transmis șefa executivului european cu ocazia încheierii Conferinței care a durat două săptămâni.

COP26 is a step in the right direction.

1.5 degrees Celsius remains within reach; but the work is far from done.

The least we can do now is implement the promises of Glasgow as rapidly as possible and then aim higher.@TimmermansEU https://t.co/goIY7ST1iy pic.twitter.com/k9FzvJEMlo

