COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen dă asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul bugetului UE 2028-2034: Vrem un buget prin care Europa să acționeze fără a avea o mână legată la spate
Viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 trebuie să fie „puternic și fiabil”, capabil să ofere Europei „un rol activ într-o lume aflată în schimbare rapidă”, a declarat miercuri seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind arhitectura și guvernanța noului Cadru Financiar Multianual, dând asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul noului buget european 2028-2034.
„Vrem un buget care să asigure capacitatea de acțiune a Europei într-o lume care se schimbă rapid. Un buget mai rapid și mai ambițios. Mai simplu și mai flexibil. Un buget puternic pentru momentul independenței Europei”, a spus Ursula von der Leyen, precizând că obiectivul este de a construi un buget „care să răspundă unei lumi periculoase, fără ca Europa să aibă o mână legată la spate”.
Potrivit șefei Comisiei Europene, propunerea actuală – care ajunge la o valoare totală de aproape 2.000 de miliarde de euro, cel mai mare buget din istoria Uniunii – este „ambițioasă, dar responsabilă”, întrucât „începe rambursarea împrumuturilor comune pentru NextGenerationEU și include noi surse de venit”.
„Unii spun că propunerea nu este suficient de ambițioasă. Și totuși este cel mai mare buget propus vreodată, apropiindu-se de 2 trilioane de euro. Alții spun că este prea ambițioasă. Și totuși este o propunere responsabilă – care începe rambursarea împrumuturilor comune pentru NextGenerationEU și include noi surse de venit. Îmbinăm puterea financiară cu responsabilitatea”, a subliniat von der Leyen.
Agricultura și coeziunea, în centrul noului buget european
Von der Leyen a reafirmat că politica agricolă comună și politica de coeziune rămân inima bugetului Uniunii Europene, deși structura acestuia se va schimba în sensul simplificării și integrării programelor.
„Coeziunea și agricultura rămân în centrul acestui buget. Resursele pentru ambele sunt păstrate”, a declarat președinta Comisiei, care a precizat că viitorul cadru financiar multianual va introduce Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat, menite să unifice finanțările din domenii precum coeziune, agricultură, dezvoltare rurală, pescuit, politici sociale și migrație într-un singur plan coerent.
Astfel, fiecare țară și regiune „va putea proiecta reforme și investiții în ansamblu”, a spus ea, adăugând că executivul comunitar va institui un mecanism de verificare regională pentru a garanta că „realitățile locale se află în centrul planurilor” și pentru a asigura „continuitatea investițiilor în regiunile de tranziție și cele mai dezvoltate”.
Von der Leyen a precizat că bugetul propus prevede cel puțin 218 miliarde de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 294 de miliarde pentru sprijinul veniturilor fermierilor și 2 miliarde pentru sectorul pescuitului, cu o alocare triplă pentru situații de urgență și fenomene meteorologice extreme.
„Veniturile fermierilor europeni vor fi ajustate la inflație. Pentru că fermierii europeni aduc pe mesele noastre produse de calitate și viață în satele noastre. Și așa trebuie să rămână”, a spus președinta Comisiei, anunțând totodată introducerea unui nou “obiectiv rural” care să garanteze finanțarea zonelor rurale.
Luni, președinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii inițiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanțării adecvate a fermierilor și măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor. Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani cu scopul de a evita o respingere din partea Parlamentului European, care amenințase cu o astfel de abordare, în frunte cu forțele pro-europene. Acestea au fost făcute publice după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.
Investiții pentru competitivitate și industrie europeană
În ceea ce privește competitivitatea, Ursula von der Leyen a anunțat lansarea Fondului European pentru Competitivitate, care va avea rolul de a finanța tehnologiile strategice necesare economiei europene.
„Fondul pentru Competitivitate va transforma cercetarea și inovația în forță industrială și locuri de muncă de calitate”, a spus președinta Comisiei, explicând că acesta va fi „strâns legat de Horizon Europe – pe care propunem să-l dublăm” și va funcționa „printr-un portal unic și un set unic de reguli, pentru a fi accesibil oricărei întreprinderi din orice stat membru sau regiune”.
„Este răspunsul nostru la apelul lui Mario Draghi: o nouă abordare a finanțării competitivității europene – mai puternică, mai simplă, mai strategică. Pentru ca tehnologiile și locurile de muncă ale viitorului să fie create în Europa”, a apărat ea viziunea asupra bugetului.
O altă componentă esențială a bugetului european va fi „Europa Globală”, pentru care Comisia propune o creștere de 75% a fondurilor. Potrivit Ursulei von der Leyen, aceste resurse vor fi dedicate investițiilor în securitate energetică, materii prime și apărare, dar și sprijinirii Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest pe drumul lor către aderare.
„Este pentru investiții în securitate energetică și materii prime prin Global Gateway. Pentru nevoile umanitare în creștere în lume. Pentru întărirea parteneriatelor cu țările terțe. Și, esențial, pentru sprijinirea Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest pe calea lor spre aderare. Toate acestea sunt Europa Globală”, a afirmat șefa Comisiei.
Un buget european mai flexibil și mai democratic
Ursula von der Leyen a subliniat, de asemenea, necesitatea unui mecanism mai dinamic de gestionare a bugetului.
„În loc de o decizie o dată la șapte ani urmată de gestionarea crizelor, vrem un rol mai puternic al bugetului anual în finanțarea priorităților”, a indicat ea, propunând un nou mecanism de coordonare între instituțiile UE pentru identificarea anuală a priorităților politice, în cadrul unui „dialog structurat”, iar în caz de criză severă, Parlamentul European „va fi implicat imediat prin noul mecanism de criză”.
„Aceasta nu este doar o îmbunătățire a capacității Europei de a acționa și reacționa. Este o consolidare a democrației noastre – cu Parlamentul European în centrul ei”, a declarat von der Leyen, căutând să-și asigure sprijinul legislativului.
În încheiere, președinta Comisiei a avertizat că orice întârziere în adoptarea noului buget ar avea costuri directe pentru economiile europene și pentru cetățeni.
„Trebuie să schimbăm modul în care cheltuim. Noul buget este o oportunitate de a transforma Uniunea noastră pentru bine și pentru totdeauna. Putem face Europa mai puternică și mai rapidă. Mai strategică și mai democratică. Să o aducem împreună la viață”, a încheiat Ursula von der Leyen.
Peste 1,2 milioane de tineri din UE vor beneficia de burse Erasmus+ în 2026 în valoare de 5,2 mld. euro
Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri Erasmus+ 2026, oferind noi oportunități de finanțare în domeniul educației, formării, tineretului și sportului în Europa și în afara acesteia. Cu un buget de aproximativ 5,2 miliarde de euro pentru 2026, programul continuă să investească în dezvoltarea competențelor și educația civică prin proiecte de mobilitate și cooperare transfrontalieră, informează un comunicat oficial al Executivului European.
- Această cerere de propuneri pentru 2026 va oferi experiențe de mobilitate în scop educațional pentru aproximativ 1. 275 000 de participanți. Ea va sprijini peste 100. 000 de organizații implicate în proiecte Erasmus+, cum ar fi instituții de învățământ superior, școli, centre de EFP, întreprinderi, organizații de tineret și sportive.
Rămânând fidel sprijinului său de lungă durată pentru mobilitate și cooperare, în 2026 programul Erasmus+ va sprijini mai multe parteneriate și mobilitate în sectorul școlar. Această inițiativă va ajuta organizațiile să testeze și să pună în aplicare metode de predare inovatoare care favorizează competențele de bază, sprijinind eforturile UE în materie de implicare civică, participare democratică și promovarea valorilor comune.
„Erasmus este deja în ADN-ul proiectului european! Iar prin aceste apeluri susținem concret obiective din Union of Skills – Uniunea Competenelor – pe care am lansat-o în luna martie. Per total, Erasmus+ va crește ca alocare in anii ce vin. Pentru perioada 2028-2034 am pus pe masă 41 miliarde de euro. De decis, decid colegiuitorii – Parlamentul European si statele membre in Consiliu. Erasmus+ e strategic pentru tineri, pentru educatie, pentru viitorul proiectului european”, a subliniat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
În plus, programul continuă să urmărească prioritățile sale generale de incluziune, tranziție digitală și verde și participare democratică.
Erasmus+ continuă, de asemenea, să sprijine elevii și educatorii ucraineni din Ucraina, precum și ucrainenii care au fost strămutați în UE sau într-o țară asociată programului.
Comisia Europeană prezintă o nouă Busolă Culturală: Cultura se află în centrul identității noastre europene
Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pentru un peisaj cultural european dinamic și integrat odată cu lansarea Busolei culturale pentru Europa.
Acest cadru orientat spre viitor este conceput pentru a contura politica culturală a UE, pentru a se asigura că cultura joacă un rol central în promovarea identității europene, celebrarea diversității și promovarea excelenței.
În perioade de incertitudine și schimbare, cultura consolidează democrația, coeziunea socială, competitivitatea și reziliența noastră. Acest lucru este în concordanță cu ultimul Eurobarometru privind cultura, care arată că 87 % dintre respondenți consideră că cultura și patrimoniul cultural ar trebui să ocupe un loc foarte important în Uniune, astfel încât cetățenii să se simtă mai europeni.
Comisia Europeană amintește într-un comunicat că, în perioade de incertitudine și schimbare, cultura consolidează democrația, coeziunea socială, competitivitatea și reziliența noastră.
Acest lucru este în concordanță cu ultimul Eurobarometru privind cultura, care arată că 87 % dintre respondenți consideră că cultura și patrimoniul cultural ar trebui să ocupe un loc foarte important în Uniune, astfel încât cetățenii să se simtă mai europeni.
„Cultura se află în centrul identității noastre europene – a ceea ce înseamnă să fii european. Astăzi, readucem cultura în centrul viziunii politice a Europei, acolo unde îi este locul. Industriile culturale și creative europene sunt dinamice și vitale. Ele aduc viață și locuri de muncă atât în orașele noastre, cât și în regiunile rurale. Fie că sunteți dansator din Lisabona, cineast din Paris, cântăreț din București sau designer din Stockholm, trebuie să vă recunoaștem valoarea și să o promovăm, atât în țara dumneavoastră, cât și în străinătate. Cultura nu este o poveste secundară, ci povestea Europei. Merită atenția noastră, merită angajamentul nostru politic și merită politici puternice. Această busolă este foaia noastră de parcurs pentru a plasa cultura în centrul vieții noastre politice, sociale și economice”, transmite Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Europa pentru cultură, cultura pentru Europa
Ca răspuns, Busola culturală își propune să valorifice beneficiile culturii, în special prin promovarea patrimoniului cultural al Europei, precum și prin abordarea principalelor obstacole care împiedică dezvoltarea industriilor culturale și creative.
Printre acestea se numără restricțiile privind exprimarea artistică, mijloacele de trai precare ale artiștilor, inegalitatea de șanse în ceea ce privește participarea la viața culturală și impactul transformator al inteligenței artificiale (IA) asupra acestor sectoare.
Busola culturală va ghida politicile UE în patru direcții cheie, pentru o UE care:
- susține și consolidează valorile europene și drepturile culturale;
- oferă putere artiștilor și profesioniștilor din domeniul cultural și sprijină oamenii;
- se bazează pe cultură și patrimoniul cultural pentru a deveni mai competitivă, mai rezilientă și mai coezivă;
- promovează relațiile și parteneriatele culturale internaționale.
Ambițiile și asumarea politică a Compasului vor fi susținute de o propunere a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pentru un proiect de declarație comună între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Un nou raport privind starea culturii în UE va urmări progresele înregistrate în ecosistemul cultural și creativ, cu un accent special pe libertatea artistică.
Comisia Europeană anunță că vor fi lansate mai multe inițiative noi.
Acestea vor include o nouă Cartă a artiștilor din UE pentru condiții de muncă echitabile pentru artiști și lucrătorii din domeniul cultural, un Premiu european pentru artele spectacolului și un dialog între părțile interesate din domeniul cultural.
Există, de asemenea, planuri pentru crearea unui centru de date culturale al UE și a unei rețele de ambasadori culturali ai tineretului, cu scopul de a îmbunătăți accesul tinerilor la cultură printr-un cadru voluntar pentru permise naționale de acces la cultură și patrimoniu cultural.
Se preconizează, de asemenea, o strategie privind IA pentru sectoarele cultural și creativ și o actualizare a strategiei UE privind relațiile culturale internaționale.
Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Scutul european pentru democrație, un set amplu de măsuri pentru consolidarea și protejarea valorilor democratice ale Uniunii Europene în fața amenințărilor tot mai complexe la adresa spațiului public și a proceselor electorale.
Potrivit Executivului european, inițiativa vizează protejarea integrității spațiului informațional, consolidarea instituțiilor și a mass-media independente și stimularea implicării civice, printr-o abordare coordonată la nivelul întregii societăți.
„Democrația este fundamentul libertății, prosperității și securității noastre. Scutul european pentru democrație va consolida elementele esențiale care le permit cetățenilor să trăiască valorile noastre democratice comune în fiecare zi — libertatea de exprimare, mass-media independentă, instituții reziliente și o societate civilă dinamică. Acesta este punctul forte al Europei și trebuie să ne sporim capacitatea colectivă de a-l proteja în orice moment”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Un element central al noului Scut este Centrul european pentru reziliență democratică, care va reuni expertiza statelor membre pentru a detecta și contracara manipularea informațiilor, ingerințele străine și campaniile de dezinformare. Centrul va lucra în strânsă legătură cu Sistemul de alertă rapidă al Serviciului European de Acțiune Externă și va include o platformă de dialog cu societatea civilă, mediul academic și evaluatorii privind acuratețea informațiilor.
Printre măsurile anunțate se numără:
- crearea unei rețele europene independente de evaluatori privind acuratețea informațiilor;
- orientări privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în procesele electorale;
- noi reguli pentru protecția jurnaliștilor și combaterea acțiunilor abuzive în justiție;
- lansarea unui program european pentru reziliența mass-media și educație civică.
Comisia va elabora, de asemenea, un Ghid european privind democrația, menit să sporească gradul de conștientizare a drepturilor cetățenilor UE și a mecanismelor de participare democratică.
