Ursula von der Leyen, de Ziua Europei: Acum 70 de ani, o declarație avea să schimbe destinul continentului. Le datorăm cetățenilor și generațiilor viitoare acea solidaritate de facto

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sâmbătă în mesajul său de Ziua Europei că Declarația Schuman din urmă cu șaptezeci de ani a schimbat destinul unui continent, iar solidaritatea europeană construită decenii la rândul necesită eforturi cu care actualii liderii sunt “datori” în fața cetățenilor și generațiilor viitoare.

“Acum șaptezeci de ani, o declarație de doar zece minute avea să schimbe destinul unui continent. Franța, prin vocea lui Robert Schuman, a întins mână către Germania și Europa. Robert Schuman a propus un gest de solidaritate. O solidaritate de facto, acestea sunt cuvintele sale. Și cât de departe am ajuns de atunci”, a spus ea, în mesajul citat.

Today we celebrate 70 years of European solidarity that offered a helping hand to rebuild & reunite a continent on the ashes of WWII and to build prosperity. The same solidarity is needed to save lives, livelihoods and build a green & digital future. Long live Europe 🇪🇺#EuropeDay pic.twitter.com/xwZBiTrVSc

