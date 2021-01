Ursula von der Leyen, despre arestarea lui Aleksei Navalnîi: Este împotriva angajamentelor internaționale ale Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă arestarea lui Aleksei Navalnîi și subliniază în declarația sa că situația opozantului rus va fi urmărită îndeaproape de Uniunea Europeană.

„Condamn detenția lui Alexei Navalny ieri de către autoritățile ruse, la întoarcerea sa în Rusia. Autoritățile ruse trebuie să-l elibereze imediat și să-i asigure siguranța. Detenția opozanților politici este împotriva angajamentelor internaționale ale Rusiei”, a declarat Ursula von der Leyen.

De asemenea, președinta Executivului European așteaptă în continuare o investigație aprofundată și independentă privind atacul asupra vieții lui Alexei Navalny: „Vom monitoriza situația îndeaproape.”

I condemn the detention of Alexei Navalny by the Russian authorities. They must immediately release him and ensure his safety.

Detention of political opponents is against Russia’s international commitments. pic.twitter.com/RRATmAHVvn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2021