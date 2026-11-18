Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenția asupra inegalităților persistente în accesul pacienților oncologici la tratamente și asupra diferențelor în ceea ce privește rezultatele terapeutice între statele membre ale Uniunii Europene. Într-un mesaj video transmis miercuri, 18 noiembrie, în cadrul European Cancer Summit, aceasta a subliniat că fiecare cetățean european trebuie să beneficieze de îngrijiri medicale de înaltă calitate, indiferent de locul în care trăiește, de venituri sau de nivelul de educație.

„Unele inovații promițătoare sunt deja în curs de dezvoltare. Printre acestea se numără metode mai sigure de screening pentru cancerul de sân sau tratamente mai precise, care reduc efectele secundare ale radioterapiei. Dar mai sunt foarte multe de făcut. (…) Există încă prea multe inegalități în ceea ce privește tratamentele și rezultatele acestora. Lucrurile sunt foarte simple: fiecare persoană din Uniunea noastră trebuie să aibă acces egal la îngrijiri medicale de înaltă calitate. Indiferent unde locuiește, ce venituri are sau care este nivelul său de educație”, a precizat șefa Executivului European în mesajul său.

În mesajul său, Ursula von der Leyen a subliniat și importanța depistării precoce a cancerului, amintind că Uniunea Europeană a extins programele de screening și continuă să investească în informarea populației și dezvoltarea serviciilor mobile de screening prin programul EUCanScreen.

Totodată, președinta Comisiei Europene a atras atenția asupra necesității protejării drepturilor persoanelor care au supraviețuit cancerului, în special în ceea ce privește accesul la asigurări și credite.

În acest context, a evidențiat importanța extinderii „dreptului de a fi uitat”, deja introdus în unele state membre, astfel încât supraviețuitorii cancerului să nu mai fie discriminați financiar după vindecare.