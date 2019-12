Ursula von der Leyen, despre negocierea viitoarelor relații cu Regatul Unit: Intervalul de timp pe care-l avem înaintea noastră este o provocare

Uniunea Europeană a salutat victoria lui Boris Johnson în alegerile generale, solicitând ratificarea acordului Brexit cât mai curând posibil, iar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „intervalul de timp (11 luni, n.r.)pe care-l avem înaintea noastră este o provocare” pentru stabilirea viitoarelor relații dintre Uniune și Regatul Unit după retragere, informează Euronews.

Într-o declarație pentru reporterii de la Bruxelles, noul șef al Comisiei Europene l-a felicitat pe Johnson pentru victoria sa și a declarat că blocul „se așteaptă ca ratificarea Acordului de retragere să fie încheiată până în ianuarie”. De asemenea, von der Leyen a precizat că UE este pregătită să treacă la următoarea fază a procesului Brexit, avertizând că ,,intervalul de timp pe care-l avem înaintea noastră este o provocare. Va trebui să lucrăm cât mai curând posibil. Vom fi gata să obținem tot ce se poate în perioada scurtă disponibilă.”

Ursula von der Leyen a adăugat că dorește ca UE și Marea Britanie să încheie un „parteneriat fără precedent”, în cadrul căruia relațiile vor fi „cât mai aproape posibil de respectarea deplină a principiilor noastre”. Ea a subliniat că „terenul de egalitate este de cea mai mare importanță”.

,,De asemenea, este de cea mai mare importanță că trebuie să avem grijă de cei 3,5 milioane de cetățeni europeni din Marea Britanie și, prin urmare, ne pregătim acum să formulăm mandatul necesar pentru a începe negocierile și pentru a fi pregătiți începând cu 1 februarie să trecem la treabă”, a continuat președintele Executivului European.

La începutul zilei, președintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut, de asemenea, Camerei Comunelor să aprobe Acordul de retragere „cât mai curând posibil” pentru a oferi „claritate” cetățenilor și companiilor de ambele părți ale mesei negocierilor”, potrivit sursei citate.

În ceea ce privește viitoarele relații cu Marea Britanie, Michel a declarat:

,,Sperăm să păstrăm în viitor o relație strategică foarte puternică cu Marea Britanie. Dar UE este pregătită să-și apere și să își promoveze interesele. Termenul de egalitate este un obiectiv foarte important și vom garanta din nou unitatea la nivel de UE27 pentru negocierile următoare”. ,,Sper că vom avea o negociere loială, o negociere bună”, a adăugat el.

