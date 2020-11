Ursula von der Leyen, despre victoria democraților din SUA: Aștept cu nerăbdare să lucrez cu președintele ales Biden

Președinta Comsiei Europene, Ursula von der Leyen, îi felicită pe Joe Biden și Kamala Harris pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale din SUA.

„UE și SUA sunt prieteni și aliați, cetățenii noștri împărtășind cea mai profundă legătură. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu președintele ales Biden”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.

The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden.

