Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei
De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina.
În discursul său, președinta Ursula von der Leyen a menționat că busola UE este „soluția celor două state”, care în acest moment este „subminată”: „Suntem cu toții de acord că tragedia din Gaza trebuie să înceteze imediat. Și ostaticii trebuie eliberați. Dar încetarea războiului ar putea să nu fie suficientă, dacă nu există o cale către pace. Dacă perspectiva celor două state nu mai este viabilă. Și, în acest moment, soluția celor două state este subminată. Acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că singurul plan de pace realist se bazează pe două state. Cu un Israel sigur, un stat palestinian viabil și eliminarea flagelului Hamas.”
We will set up a Palestine Donor Group.
Because any future Palestinian State must be viable also from an economic point of view.
And we Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza’s reconstruction.
Gaza must be rebuilt. pic.twitter.com/goUHOQQs3r
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025
Aceasta a mai subliniatat că de la începutul acestui război, Europa a fost salvarea Autorității Palestiniene, dar susține că ajutorul trebuie consolidat: „Am pus la punct un pachet financiar fără precedent, în valoare de 1,6 miliarde de euro. Dar, întrucât însăși supraviețuirea Autorității Palestiniene este în joc, trebuie să facem cu toții mai mult.”
Astfel, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina: „Orice viitor stat palestinian trebuie să fie viabil și din punct de vedere economic. Iar acest lucru poate fi realizat numai cu sprijinul vecinilor palestinienilor. Noi, europenii, vom crea un instrument special pentru reconstrucția Gazei, în coordonare cu eforturile altor donatori. Gaza trebuie reconstruită. Economia palestiniană trebuie relansată. Și vă invit pe toți să vă alăturați eforturilor pentru a face acest lucru posibil.”
Reamintim că președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina, potrivit BTA, preluat de Agerpres.
Reuniunea urmărește să ofere o continuare concretă vizitei efectuate la începutul lunii septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate la frontierele estice ale Uniunii Europene. Necesitatea unui sistem comun anti-drone a devenit mai urgentă după incidentele recente semnalate în Polonia și România.
„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacități au și care sunt nevoile lor. În urma acestei discuții, vom decide împreună cu statele membre și Ucraina cu privire la următorii pași potențiali”, a declarat Regnier.
Potrivit acestuia, reuniunea va avea un caracter politic, iar la discuții ar putea participa inclusiv miniștri. Comisia va asculta pozițiile țărilor implicate și va evalua modalitățile prin care ar putea sprijini inițiativa înainte de stabilirea etapelor următoare.
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod semnificativ exporturile rutiere, aducând beneficii ambelor economii, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„Suntem foarte încântați să prelungim acordul privind transportul rutier cu Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Moldova. Prelungirea acordului este o dovadă tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Moldova și a integrării constante a economiilor noastre” , a transmis comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.
Acordul cu Republica Moldova a fost încheiat pentru prima dată în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și piețele de export din estul Ucrainei, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, acordând drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, acordul sprijină integrarea mai profundă a pieței moldovene în UE.
De asemenea, acesta a consolidat coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară importantă de tranzit pentru exporturile și importurile ucrainene.
Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57 % în volum și cu 41 % în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de acord). UE a beneficiat, de asemenea, în mare măsură de pe urma acordului: exporturile rutiere ale UE către Moldova au crescut cu 49 % în valoare și cu 36 % în volum în aceeași perioadă.
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online
Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului, relatează Politico.
Cookie-urile sunt o componentă fundamentală a internetului, care permite proprietarilor de site-uri web să colecteze informații despre vizitatori — de la faptul că s-au autentificat cu o parolă până la articolele pe care doresc să le cumpere și pentru care, prin urmare, ar putea dori să vadă reclame.
Oficialii de la Bruxelles consideră că reglementarea controversată, care a transformat internetul european într-o avalanșă de pop-up-uri, și-a pierdut relevanța și s-a transformat într-un obstacol pentru utilizatori și companii.
„Prea mult consimțământ omoară, de fapt, consimțământul. Oamenii s-au obișnuit să accepte orice fără să mai citească, iar dacă devine o rutină, nu mai are aceeași valoare”, a explicat Peter Craddock, avocat specializat în protecția datelor, citat de Politico.
Planul Comisiei vizează prezentarea, în decembrie, a unui text legislativ „omnibus” care să simplifice regulile pentru industria digitală. Una dintre idei este ca preferințele privind cookie-urile să fie setate o singură dată, de exemplu în browser, și nu de fiecare dată când un utilizator accesează un site. Alte variante aflate în discuție prevăd eliminarea bannerelor pentru cookie-uri folosite în scopuri tehnice sau statistice simple, considerate „inofensive”, spre deosebire de cele destinate publicității sau partajării datelor către terți.
Industria tech a sugerat ca reglementarea cookie-urilor să fie inclusă în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care are o abordare bazată pe risc și permite mai multă flexibilitate în prelucrarea datelor.
„Directiva e-Privacy este foarte rigidă, în timp ce GDPR oferă posibilitatea unor baze legale mai adecvate, precum interesul legitim”, a spus Franck Thomas, director de politici la IAB Europe. Acesta a subliniat, însă, că „simplificarea nu înseamnă o abordare superficială a protecției datelor”, fiind nevoie de un echilibru între dreptul la viață privată și competitivitatea industriei.
Pe de altă parte, organizațiile pentru protecția datelor avertizează asupra pericolului relaxării regulilor.
„A te concentra pe cookie-uri e ca și cum ai rearanja șezlongurile pe Titanic. Nava este publicitatea bazată pe supraveghere”, a comentat Itxaso Domínguez de Olazábal, consilier la European Digital Rights. Ea a reamintit că legea actuală permite deja excepții pentru cookie-urile necesare, precum cele care memorează un coș de cumpărături, însă extinderea acestei categorii ar risca să introducă, pe ascuns, instrumente de analiză sau personalizare pentru tehnologiile digitale folosite în publicitatea online.
Dezbaterile se anunță aprinse și anul viitor, când Comisia intenționează să lanseze un nou pachet legislativ centrat pe publicitate digitală — Digital Fairness Act — menit să protejeze consumatorii de design-uri manipulative și personalizări abuzive.
