Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei

De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina.

În discursul său, președinta Ursula von der Leyen a menționat că busola UE este „soluția celor două state”, care în acest moment este „subminată”: „Suntem cu toții de acord că tragedia din Gaza trebuie să înceteze imediat. Și ostaticii trebuie eliberați. Dar încetarea războiului ar putea să nu fie suficientă, dacă nu există o cale către pace. Dacă perspectiva celor două state nu mai este viabilă. Și, în acest moment, soluția celor două state este subminată. Acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că singurul plan de pace realist se bazează pe două state. Cu un Israel sigur, un stat palestinian viabil și eliminarea flagelului Hamas.”

We will set up a Palestine Donor Group. Because any future Palestinian State must be viable also from an economic point of view. And we Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza’s reconstruction. Gaza must be rebuilt. pic.twitter.com/goUHOQQs3r — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025

Aceasta a mai subliniatat că de la începutul acestui război, Europa a fost salvarea Autorității Palestiniene, dar susține că ajutorul trebuie consolidat: „Am pus la punct un pachet financiar fără precedent, în valoare de 1,6 miliarde de euro. Dar, întrucât însăși supraviețuirea Autorității Palestiniene este în joc, trebuie să facem cu toții mai mult.”

Astfel, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina: „Orice viitor stat palestinian trebuie să fie viabil și din punct de vedere economic. Iar acest lucru poate fi realizat numai cu sprijinul vecinilor palestinienilor. Noi, europenii, vom crea un instrument special pentru reconstrucția Gazei, în coordonare cu eforturile altor donatori. Gaza trebuie reconstruită. Economia palestiniană trebuie relansată. Și vă invit pe toți să vă alăturați eforturilor pentru a face acest lucru posibil.”

Reamintim că președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.

„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.