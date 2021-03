Ursula von der Leyen, discurs la lansarea Consiliului European pentru Inovare: Declar Europa deschisă inovației

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută lansarea Consiliului European pentru Inovarea (EIC) și reiterează necesitatea inovației pentru o agendă digitală și ecologică de succes.

„Știm cu toții, Europa este o putere în știință. Dar ne confruntăm și cu un mare paradox: noi, europenii, suntem excelenți în a face știință cu ajtorul banilor. Dar nu suntem atât de buni în a face bani din știință. Și noul Consiliu European pentru Inovare este acolo pentru a ajuta la rezolvarea acestui paradox”, a transmis șefa Executivului European în discursul său la lansarea virtuală a EIC.

