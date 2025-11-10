Ursula von der Leyen, discuții „constructive” cu Roberta Metsola și Mette Frederiksen privind viitorul buget al UE: „Avem o înțelegere solidă a propunerilor și o direcție clară de urmat”

Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani, în încercarea de a evita o răzvrătire în Parlamentul European, potrivit unui document consultat de Politico.

Prin cedarea în chestiuni sensibile, Comisia Europeană urmărește să neutralizeze amenințarea majorității din legislativul european de a respinge planul său de 1,8 trilioane de euro pentru finanțarea UE.

Citiți și: INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar

Demersul Comisiei survine cu câteva ore înaintea unei reuniuni virtuale cruciale, care va avea loc luni, între președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Reuniunea de luni reprezintă o ultimă încercare de a ajunge la un compromis în contextul relațiilor din ce în ce mai tensionate dintre Parlament și Comisie. Noul buget trebuie aprobat de Parlament înainte de a intra în vigoare în 2028.

Faptul că Comisia propune modificări la propria propunere de buget este extrem de neobișnuit și reprezintă un răspuns la presiunile exercitate de cele patru partide care alcătuiesc majoritatea centristă tradițională din Parlament.

În octombrie, Partidul Popular European, partidul centrist Renew, Verzii și Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților i-au trimis lui von der Leyen o listă cu modificările dorite, care au fost abordate în documentul de duminică.

Modificările propuse vor fi subiect de controversă în capitalele naționale, care în prezent modifică propunerea Comisiei și se opun, în general, acordării de concesii anticipate Parlamentului.

Un diplomat al UE a declarat că propunerea Comisiei de a modifica în mod oficial propria propunere ar putea pune bețe în roate negocierilor în curs din cadrul Consiliului.

„(Parlamentul) vede situația ca pe o modalitate de a câștiga o bătălie instituțională” împotriva Consiliului, au afirmat aceștia.

Răspunzând la argumente similare, un oficial al Parlamentului European a declarat că ajungerea la un acord ar însemna „rezolvarea acestei probleme într-o etapă incipientă (astfel încât) să nu mai fie necesar să revenim asupra ei într-o etapă ulterioară”.

Care sunt modificările propuse?

Parlamentul se opune planului Comisiei Europene în ceea ce privește modificările importante aduse plăților regionale și agricole, care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total.

Majoritatea eurodeputaților susțin că reformele propuse vor exclude Parlamentul și liderii regionali din procesul decizional și vor acorda prea multă putere guvernelor naționale.

Pentru a răspunde acestor nemulțumiri, Comisia a propus duminică un „obiectiv rural” care ar obliga guvernele să cheltuiască 10 % din sumele totale ale planurilor naționale pentru agricultură.

Aceasta se adaugă la finanțarea directă de 300 de miliarde de euro pentru agricultori, deja inclusă în propunerea inițială din iulie.

„Este vorba, mai mult sau mai puțin, de ceea ce am solicitat”, a declarat un europarlamentar cu experiență, implicat în discuții.

Însă alți membri ai Parlamentului European au fost mai puțin optimiști.

„Este un pas în direcția bună, dar nu reprezintă o realizare majoră”, a declarat un alt eurodeputat implicat în acest dosar.

Un alt punct controversat este propunerea Comisiei de a fuziona bugetul regional și cel agricol într-un singur fond gestionat de guvernele naționale, care ar avea o marjă de manevră semnificativă în ceea ce privește modul de cheltuire a banilor.

Acest lucru a stârnit indignarea primarilor și a liderilor regionali, care se tem că nu vor avea niciun cuvânt de spus în privința fondurilor.

Pentru a remedia această problemă, executivul european a sugerat acum să se acorde liderilor regionali mai multă putere în ceea ce privește modul în care sunt cheltuiți banii, inclusiv prin acordarea unui loc la masa discuțiilor în cadrul reuniunilor cheie de planificare dintre guvernele naționale și funcționarii Comisiei.

Ca o concesie suplimentară, Comisia a propus garanții pentru a reduce riscul ca guvernele naționale să reducă plățile către regiunile mai dezvoltate. Aceasta se adaugă garanției de 218 miliarde de euro pentru plățile către zonele mai sărace, acordată în iulie.

În cele din urmă, Comisia a sugerat acordarea unui rol mai important Parlamentului în luarea deciziilor privind modul în care sunt cheltuite fondurile publice ale UE.