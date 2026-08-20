Ursula von der Leyen, după ce România a distrus o dronă lângă Neptun Deep: Aceste amenințări sunt un “război hibrid”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat joi la distrugerea de către România a unei drone navale încărcate cu explozibili, în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră, afirmând că incidentul face parte dintr-o campanie tot mai intensă de amenințări și reprezintă „război hibrid”.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale Neptun Deep din Marea Neagră”, a scris von der Leyen, pe X. Ea a adăugat că „se desfășoară o campanie în creștere de amenințări, care îi neliniștește pe cetățenii noștri și încearcă să divizeze Uniunea noastră”.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că, în acest context, menținerea păcii presupune și capacitatea de a descuraja provocările și agresiunea. „Acesta este un război hibrid”, a afirmat von der Leyen.

Reacția vine după ce Armata Română a distrus cu tunul de bord al unui avion F-16 o dronă marină identificată la câteva sute de metri de lucrările de la Neptun Deep.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, drona a fost observată de Garda de Coastă la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile est de Constanța. MApN a constituit o celulă de comandă, iar două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere.

Drona a fost distrusă cu tunul de bord al unuia dintre avioane, după ce autoritățile au stabilit că reprezenta un pericol pentru oamenii aflați pe platformă și pentru infrastructura critică. Potrivit lui Miruță, aparatul era încărcat cu explozibil, iar partea ucraineană a confirmat, prin canalul direct de comunicare dintre cele două state, că drona nu era de proveniență ucraineană.

Președintele Nicușor Dan a salutat misiunea, felicitând Armata Română și piloții celor două F-16, precum și Garda de Coastă pentru reacția rapidă. Șeful statului a condamnat „cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse” și a transmis că România rămâne vigilentă alături de aliații NATO.

Ursula von der Leyen a anunțat, în același timp, că agenda europeană Readiness 2030 mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Potrivit acesteia, prin Inițiativa europeană pentru apărarea împotriva dronelor și Eastern Flank Watch, UE își extinde producția de echipamente de apărare pentru a putea răspunde „cu rapiditate, unitate și fermitate” amenințărilor emergente.