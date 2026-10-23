Ursula von der Leyen, după incidentul din Marea Neagră: Atacuri nesăbuite care vizează vieți nevinovate și încalcă în mod flagrant dreptul internațional

Președinta Comisiei Europene și-a exprimat „profundă îngrijorare de escaladarea tensiunilor din partea Rusiei în Marea Neagră”, după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă la 13 mile marine de Constanța.

„O navă civilă cu echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastelor României. Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și încalcă în mod flagrant dreptul internațional. Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai marinarului care și-a pierdut viața și către familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dispăruți. Adresez mulțumirile mele echipelor de salvare care lucrează fără încetare pentru a-i găsi”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea. A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania. These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law. My thoughts are with the family and loved ones of the sailor that was killed. And with the families of the three crew members still missing. My gratitude goes to the rescue teams working tirelessly to find them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

Incidentul de securitate care a avut loc vineri s-a soldat cu decesul unui marinar și rănirea altora. Alți trei marinari, după cum menționa și președinta Comisiei Europene în mesajul său, sunt dați dispăruți.

Într-o primă reacție, președintele Nicușor Dan a condamnat atacul rusesc asupra navei comerciale și a dat asigurări că România va avea echipamente suplimentare pentru a asigura securitatea în regiune, lucru confirmat și de premierul Luca Niculescu în mesajul său transmis în urma incidentului de securitate.

Consecințele pe care războiul rus împotriva Ucrainei le are asupra situației de securitate din Marea Neagră au fost abordate în cadrul unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în urma căreia s-a luat decizia de consolidare a capacităților de supraveghere maritimă și de combatere a dronelor.

Aceste chestiuni au fost discutate și de președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, cu ministrul de Externe, respectiv al Apărării.

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră se află, de asemenea, în atenția Parlamentului European.

În cadrul unei rezoluții adoptate joi, eurodeputații solicită UE să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, în urma ultimelor atacuri soldate cu victime împotriva unor nave comerciale civile.