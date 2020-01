Ursula von der Leyen: „Europa are o responsabilitate specială” să facă loc diplomației în detensionarea crizei din Orientul Mijlociu

Liderul minorităţii democrate din Senatul Statelor Unite, Chuck Schumer, i-a cerut preşedintelui Donald Trump să desecretizeze motivele deciziei de a-l ucide pe generalul iranian Qassem Soleimani, transmite DPA, preluat de Agerpres.

Chuck Schumer, și senatorul Bob Menendez, democratul cu rangul cel mai înalt din Comitetul pentru Relații Externe al Senatului, au trimis luni o scrisoare către președintele Donald Trump prin care i-au solicitat să desecretizeze notificarea oficială dată Congresului cu privire la atacul cu dronă care l-a ucis pe comandantul iranian.

„Este vital ca probleme de securitate naţională de o asemenea importanţă să fie aduse la timp la cunoştinţa poporului american. O notificare complet secretizată este pur şi simplu necorespunzătoare într-o societate democratică”, menționează scrisoarea, semnată de cei doi senatori ai Partidului Democrat, potrivit unei postări pe Twitter.

President Trump:

Immediately declassify the War Powers Notification you sent to Congress.

It is critical that national security matters of such import be shared with the American people.

There appears to be no legitimate justification for classifying this notification. pic.twitter.com/zoczfePEjl

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 6, 2020