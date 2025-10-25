COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul forumului Berlin Global Dialogue că Europa traversează o perioadă de transformare profundă, în care trebuie să se adapteze rapid la schimbările din economia și geopolitica mondială.
„Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile trebuie să-și transforme modul de gândire și de acțiune pentru a ține pasul cu realitatea globală”, a subliniat șefa executivului european.
Ursula von der Leyen a evidențiat că Uniunea Europeană dispune de atuuri importante, precum o piață unică stabilă, industrii inovatoare și o forța de muncă bine pregătită, însă are nevoie de mai multă rapiditate în luarea deciziilor: „Avem nevoie de o Europă puternică, independentă și coezivă. Cheia competitivității noastre este viteza și urgența.” Aceasta a menționat planurile Comisiei Europene de accelera finalizarea pieței unice, de a simplifica reglementările și de a investi în domenii strategice precum inteligența artificală, biotehnologia și tehnologiile cuantice.
Pentru a sprijini creșterea companiilor inovatoare europene, von der Leyen a anunțat inițiativa unui „28-lea regim”, un cadru unic de reguli pentru start-un-uri în întreaga Uniune, și crearea unui nou fond Scaleup Europe destinat extinderii investițiilor private: „Vrem ca bogăția și suveranitatea generate de inovație să rămână în Europa.”
În final, președinta Comisiei Europene a avertizat asupra noilor forme de competiție globală, marcate de tensiuni economice și tehnologice: „Ne aflăm în mijlocul unei schimbări sistemice. Instrumentele economiei globale sunt folosite ca arme pentru a exercita presiuni și control. Europa trebuie să răspundă cu realism, unitate și responsabilitate”, a concluzionat Ursula von der Leyen.
COMISIA EUROPEANA
Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită în România în perioada 27-28 octombrie, unde va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze, aflat în construcție, a anunțat Comisia Europeană vineri.
Luni, comisarul Jørgensen va co-prezida reuniunea CESEC alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, discuțiile fiind axate pe atingerea obiectivelor REPowerEU, în contextul negocierilor Uniunii Europene privind eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia.
Potrivit comunicatului, temele principale ale reuniunii vor fi interconectivitatea energetică, integrarea pieței și diversificarea surselor, cu scopul de a face prețurile la energie mai accesibile pentru consumatori. Discuțiile se vor baza pe pachetul de măsuri propus de Comisie la începutul acestei săptămâni pentru reducerea prețurilor, care include și o nouă rundă de achiziții comune de gaze pentru actorii interesați din regiune. Ulterior, comisarul european și ministrul român al Energiei vor apărea în fața presei într-o conferință comună.
În cadrul vizitei, comisarul european va avea întâlniri bilaterale cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, și cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian. După-amiază, oficialul european va vizita Dispecerul Energetic Național, administrat de Transelectrica.
Marți, în Bulgaria, Dan Jørgensen și miniștrii țărilor europene implicate în proiectul Coridorului Vertical de Gaze vor vizita șantierele aflate în construcție și vor susține declarații de presă privind importanța consolidării securității energetice și diversificării aprovizionării cu gaze în Europa Centrală și de Sud-Est — un element esențial pentru reducerea dependenței de gazul rusesc.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
Comisia Europeană va discuta cu guvernul ungar despre informațiile referitoare la presupuse activități de spionaj desfășurate de ambasada ungară la Bruxelles, a declarat miercuri comisarul european pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, în fața eurodeputaților, informează Politico Europe.
Mai multe surse media au relatat la începutul acestei luni că, între 2012 și 2018, oficiali ai serviciilor secrete ungare din guvernul lui Viktor Orbán s-au dat drept diplomați și au încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni.
Serafin a declarat eurodeputaților la Strasbourg că presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale între statele membre și instituțiile UE”.
„Chiar dacă anchetele nu au fost încă finalizate, vă pot asigura că Comisia va discuta problemele semnalate cu guvernul maghiar la toate nivelurile”, a afirmat acesta.
Cu toate acestea, el nu a oferit detalii cu privire la ancheta mai amplă a Comisiei, invocând necesitatea confidențialității pentru „a asigura integritatea anchetei”.
Unii membri ai Parlamentului au susținut în cadrul dezbaterii plenare privind scandalul că Comisia ar trebui să-l suspende pe comisarul maghiar Oliver Várhelyi, care se ocupă de portofoliul sănătății.
Várhelyi a fost supus unei anchete deoarece a fost ambasadorul Ungariei la UE în perioada în care rețeaua de spionaj ar fi operat din ambasadă.
Nu există nicio sugestie că Várhelyi ar fi fost implicat în vreo activitate de spionaj, iar acesta i-a spus președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.
Însă Sophie Wilmès, europarlamentar din grupul centrist Renew, a declarat că executivul european ar fi trebuit să-l suspende pe comisar „cel puțin (până când) se clarifică situația”.
„Dacă Comisia nu va acționa în mod responsabil”, a spus ea, atunci „Parlamentul trebuie să o facă, și de aceea am sprijini crearea imediată a unei comisii de anchetă care să se ocupe de aceste probleme”.
Adrián Vázquez Lázara, un membru al grupului Partidului Popular European, s-a declarat, de asemenea, „destul de surprins” că Várhelyi nu a fost „eliberat din funcție până la finalizarea anchetei. Credeam că asta era minimul, cel puțin ceea ce ne puteam aștepta, nu-i așa?”
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană prezintă noi oportunități de finanțare în valoare de 20 milioane euro pentru protejarea cablurilor submarine ale Europei
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a prezentat joi, la Riga, noi oportunități de finanțare europeană în valoare de 20 de milioane de euro, destinate protejării cablurilor submarine ale Europei.
Noile fonduri, acordate prin Programul Europa Digitală, vor sprijini crearea de huburi regionale de cabluri și testarea rezilienței infrastructurilor submarine.
În special, Centrul European de Competențe în domeniul Cibernetic – hubul central al UE pentru gestionarea fondurilor destinate securității cibernetice – lansează un apel de 10 milioane euro, dedicat înființării de huburi regionale de cabluri. Aceste centre vor monitoriza amenințările, vor aplica analize bazate pe inteligență artificială pentru detectarea în timp real și vor permite un răspuns mai rapid la incidente. Regiunea nordică și baltică va găzdui primul centru pilot.
De asemenea, un alt apel de 10 milioane euro, lansat recent în cadrul Regulamentului privind Solidaritatea Cibernetică, va sprijini creșterea gradului de pregătire și testarea infrastructurilor critice.
„Aceste noi oportunități de finanțare vor contribui la consolidarea rezilienței rețelelor de cabluri submarine ale Europei – adevăratele noastre linii vitale digitale. Prin investițiile în huburile regionale de cabluri și prin testarea rezilienței, ne consolidăm capacitatea de a detecta, preveni și reacționa la amenințări. Noul raport al experților oferă baza acestei activități, cartografiind infrastructura de cabluri a Europei și principalele riscuri pe care trebuie să le abordăm împreună”, a declarat Henna Virkkunen.
Totodată, vicepreședinta executivă a prezentat progresele evidențiate în raportul Grupului de experți pentru cabluri, publicat astăzi, privind consolidarea securității și rezilienței cablurilor submarine critice din Europa. Raportul cartografiază infrastructurile existente și planificate, evaluează riscurile și stabilește ghiduri pentru testarea rezilienței.
Anul trecut, cablul electric Estlink 2 și patru cabluri de telecomunicații ce leagă Finlanda și Estonia au fost avariate, la numai câteva săptămâni după ruperea a două cabluri de telecomunicații în apele suedeze din Marea Baltică. Autoritățile finlandeze au suspectat un act de sabotaj și au reținut petrolierul Eagle S, sub pavilionul Insulelor Cook, o navă despre care UE consideră că ar putea aparține „flotei fantomă” ruse.
Ulterior, NATO a transmis că își va spori prezența militară în Marea Baltică, iar Estonia a trimis o navă de patrulare pentru a-și proteja cablul energetic submarin Estlink1 și legătura operațională critică cu Finlanda.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate
Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare
Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul
Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război”
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global
PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- POLITICĂ1 week ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România
- ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago
Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente