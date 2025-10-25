Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul forumului Berlin Global Dialogue că Europa traversează o perioadă de transformare profundă, în care trebuie să se adapteze rapid la schimbările din economia și geopolitica mondială.

„Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile trebuie să-și transforme modul de gândire și de acțiune pentru a ține pasul cu realitatea globală”, a subliniat șefa executivului european.

Ursula von der Leyen a evidențiat că Uniunea Europeană dispune de atuuri importante, precum o piață unică stabilă, industrii inovatoare și o forța de muncă bine pregătită, însă are nevoie de mai multă rapiditate în luarea deciziilor: „Avem nevoie de o Europă puternică, independentă și coezivă. Cheia competitivității noastre este viteza și urgența.” Aceasta a menționat planurile Comisiei Europene de accelera finalizarea pieței unice, de a simplifica reglementările și de a investi în domenii strategice precum inteligența artificală, biotehnologia și tehnologiile cuantice.

Pentru a sprijini creșterea companiilor inovatoare europene, von der Leyen a anunțat inițiativa unui „28-lea regim”, un cadru unic de reguli pentru start-un-uri în întreaga Uniune, și crearea unui nou fond Scaleup Europe destinat extinderii investițiilor private: „Vrem ca bogăția și suveranitatea generate de inovație să rămână în Europa.”

În final, președinta Comisiei Europene a avertizat asupra noilor forme de competiție globală, marcate de tensiuni economice și tehnologice: „Ne aflăm în mijlocul unei schimbări sistemice. Instrumentele economiei globale sunt folosite ca arme pentru a exercita presiuni și control. Europa trebuie să răspundă cu realism, unitate și responsabilitate”, a concluzionat Ursula von der Leyen.