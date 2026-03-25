Ursula von der Leyen evidențiază importanța „noilor parteneriate într-o lume instabilă”: Vechile alianțe sunt puse sub semnul întrebării, dar noi, europenii, știm că între Australia și Europa există un adevărat spirit de camaraderie

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reliefat relația strânsă dintre Uniunea Europeană și Australia, bazată pe valori comune, încredere, la o zi după ce cele două părți au stabilit un acord de liber schimb și de securitate menit să consolideze legăturile dintre doi actori care gândesc la fel, într-o lume conflictuală, competitivă, în care „vechile alianțe sunt puse sub semnul întrebării”.

Într-un discurs susținut la un eveniment organizat de Consiliul de Afaceri australiano-european, von der Leyen a scos în evidență caracterul de lider al Australiei, pe care a descris-o drept o „sursa de inspirație pentru Europa” în sectorul economic, în ceea ce privește protejarea copiilor în mediul online și în sprijinirea Ucrainei, Australia fiind, potrivit președintei Comisiei Europene, cel mai mare „susținător al Ucrainei din afara NATO.”

„Parteneriatele precum al nostru sunt mai importante ca niciodată în lumea instabilă de astăzi. Încrederea este o monedă prețioasă – din ce în ce mai rară. Iar încrederea nu are doar o valoare politică, ci și una economică. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie întreaga economie globală. Nu este vorba doar de petrol și gaze. Atât de multe alte lanțuri valorice riscă să fie perturbate. De la îngrășăminte și alimente până la industria chimică. Și asta se adaugă la celelalte șocuri din lanțul de aprovizionare – de care am suferit cu toții în ultimele luni. Tarifele și controalele la export au adus deja perturbări – în planurile voastre de afaceri și în fabricile voastre. Comerțul, investițiile și tehnologia sunt transformate în arme. De ani de zile, economia globală a devenit din ce în ce mai competitivă. Dar acum se pare că am ajuns la un punct de cotitură. Nu mai suntem doar într-o <<cursă>> pentru supremație. Aceasta este o luptă. Așadar, companiile și țările din întreaga lume iau acum în calcul acest nou nivel de volatilitate. Toți lucrăm pentru a rezolva punctele de blocaj din lanțurile noastre de aprovizionare. Toți căutăm noi piețe pentru exporturile noastre – și parteneri de afaceri în care putem avea cu adevărat încredere. Drept urmare, comerțul global nu se retrage, ci își schimbă traseul”, a arătat președinta Comisiei Europene.

În acest context, Ursula von der Leyen a evidențiat trei aspecte importante – investiții, materii prime, securitate – ale reînnoirii relației UE-Australia.

Conform acesteia, noul acord de liber schimb va ridica restricțiile asupra exporturilor, nu vor mai exista taxe, nici monopol, iar fluxul de investiții dintre cele două părți va fi unul mult mai fluid, fapt ce va stimula mediul de afaceri.

În ceea ce privește materiile prime, „noul acord comercial poate impulsiona cooperarea”.

„Eliminăm tarifele nu numai pentru materiile prime, ci și pentru produsele finite. Și, fără restricții privind investițiile europene în Australia, putem investi împreună pentru a dezvolta prelucrarea locală și producția cu valoare adăugată mai mare. Împreună, putem elimina multe dintre blocajele care sufocă în prezent lanțurile noastre valorice”, a detaliat Ursula von der Leyen.

Dincolo de dimensiunea comercială, relația actualizată dintre UE și Australia are și o componentă de securitate și apărare, mai ales că regiunea Indo-Pacific devine un punct cheie pentru securitatea globală și comerțul internațional, cu reverberații asupra Europei.

Parteneriatul de securitate și apărare dintre UE și Australia va include exerciții militare comune, cooperare în domeniul securității cibernetice și combaterea amenințărilor hibride și acțiuni împotriva terorismului.

Potrivit președintei Comisiei Europene, acesta va stimula industriile de apărare ale UE și Australiei.

„În ultimii ani, Australia a fost adesea o sursă de inspirație pentru Europa. Iar unul dintre lucrurile care mă inspiră este conceptul de spirit de camaraderie. Când lucrurile devin dificile, oamenii se unesc. Și același spirit este cel care mă aduce în Australia. Lumea în care trăim este marcată de conflicte și competiție. Vechile alianțe sunt puse sub semnul întrebării. Dar noi, europenii, știm în cine putem avea încredere. Și știm că între Australia și Europa există un adevărat spirit de camaraderie”, a conchis Ursula von der Leyen.