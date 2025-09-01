Ursula von der Leyen evocă “voința politică” a guvernului Bolojan: Este cel mai important ingredient. România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat luni, într-o conferință de presă la Baza Mihail Kogălniceanu, “voința politică” din România de reducere a deficitului bugetar, de realizare a reformelor și de dezvoltare a economiei, considerând că aceasta este “cel mai important ingredient”.

Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.

La Constanța, von der Leyen ar fi trebuit să se întâlnească atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Acesta din urmă a absentat deoarece a prezentat în plenul Parlamentului următoarele pachete de măsuri fiscale pentru care Guvernul își va angaja răspunderea. Măsurile sunt considerate cruciale pentru reducerea deficitului bugetar, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene. Primul pachet de reformă, care a cuprins măsuri fiscale, a fost adoptat tot prin angajarea răspunderii în legislativ și a cuprins creșterea mai multor taxe, inclusiv a TVA-ului, de la 19 la 21%.

Pe acest fond, șefa Comisiei Europene și-a încheiat intervenția din conferința de presă comună cu președintele Nicușor Dan, salutând eforturile României de a reveni la o creștere durabilă.

“Ați muncit din greu pentru a readuce deficitul sub control, ați avansat reformele și vă modernizați economia. (…) România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă. Mai presus de toate, aveți voința politică, care este cel mai important ingredient“, a declarat ea.

“Împreună lucrăm pentru a folosi cât mai bine fondurile NextGenerationEU. Și vom continua să colaborăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român“, a conchis Ursula von der Leyen.

România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.

Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.

În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.